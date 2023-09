Nitriansky kraj chce pokračovať v rozvoji Cyrilometodskej cesty

Nitra 22. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce pokračovať v rozvíjaní Európskej Cyrilometodskej kultúrnej cesty. Kraj sa preto v nasledujúcom období zapojí do projektu v hodnote takmer 610.000 eur. Podstatná časť bude financovaná z európskych fondov, osempercentné spolufinancovanie z rozpočtu NSK schváli krajskí poslanci na svojom septembrovom zasadnutí.



NSK už dlhšiu dobu finančne podporuje podujatia, ktoré sú venované zachovávaniu cyrilometodského dedičstva. "Naším cieľom je budovať Európsku Cyrilometodskú cestu aj vyznačením trás po existujúcich peších turistických chodníkoch a cyklotrasách, označovať historické pamiatky a lokality a zabezpečiť ich zahrnutie do informačných systémov a turistických sprievodcov," uviedol Úrad NSK.



Cyrilometodská kultúrna cesta v súčasnosti zahŕňa viac ako 5000 kilometrov turistických chodníkov, ktoré spájajú významné pútnické miesta v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku, Albánsku, Severnom Macedónsku, Grécku a Turecku. Vedú cez územie, ktorým Cyril a Metod putovali na Veľkú Moravu v 9. storočí.



Na Slovensku značené chodníky Cyrilometodskej cesty spájajú významné centrá Veľkej Moravy. Okrem Nitry a Bratislavy je to aj Trenčín, Kopčany, Bojná, Smolenice či Branč. "Ide o celoeurópsku cestu. Na území Slovenska je na nej potrebné dobudovať prakticky celú infraštruktúru. Je to pútnická cesta, čo znamená, že keď sa po nej niekto vyberie, tak očakáva, že každých desať kilometrov nájde nejakú zaujímavú zastávku a každých 20 kilometrov sa bude môcť niekde vyspať či najesť... Preto sa snažíme nájsť na rozvoj Cyrilometodskej cesty financie nielen z rozpočtu NSK, ale aj z ďalších zdrojov," skonštatoval pred časom predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj Daniel Balko.



V súčasnosti sa na projekte Cyrilometodskej kultúrnej cesty podieľa okrem NSK a KOCR Nitriansky kraj aj Moravskosliezsky a Juhomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj, KOCR Trenčín región i Slovenský dom Centrope.