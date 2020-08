Nitriansky kraj má záujem o pôžičku na vykrytie strát po pandémii

Nitra 24. augusta (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa bude uchádzať o štátnu pôžičku, ktorá má samosprávam pomôcť pri kompenzácii následkov pandémie ochorenia COVID-19. Podľa posledných odhadov počíta NSK v dôsledku koronakrízy s výpadkom príjmov vo výške 7,8 milióna eur.



Úrad NSK pôvodne pracoval s verziou, že kraj bude mať záujem o štátnu pomoc iba v tom prípade, ak pôjde o nenávratnú dotáciu a nie o pôžičku. Poslanci však na svojom pondelkovom rokovaní rozhodli, že NSK sa bude uchádzať aj o úver. „Každý jeden kraj na Slovensku mal obrovské problémy, rovnako ako celá slovenská ekonomika. Aj nás sa výpadok príjmov týka a myslím si, že je rozumné štátnu pomoc prijať. Nevieme, ako sa bude ekonomika v ďalších mesiacoch vyvíjať a už teraz všetci tŕpneme, či príde druhá vlna alebo nie,“ skonštatoval predseda NSK Milan Belica.



Podľa predbežných informácií by mohol kraj čerpať 7,8-miliónovú sumu určenú na vykrytie strát spôsobených pandémiou ako bezúročný úver so začiatkom splátok v roku 2024 a so sedemročnou dobou splácania. „Pokiaľ je šanca získať pôžičku bez úrokov a s odkladom na štyri roky, tak by bola veľká chyba, keby sme takúto možnosť nevyužili. Dnes nevieme, aká situácia tu bude počas tých najbližších štyroch rokov, takže by bola škoda, keby sme sa o to neuchádzali,“ skonštatoval krajský poslanec Jozef Dvonč. „Treba byť pripravený na tvrdé až katastrofické scenáre, pretože taký je život. Preto si myslím, že je dobré tú pôžičku prijať, aby sme mohli lepšie odolávať dopadom koronakrízy,“ doplnil ho Belica.