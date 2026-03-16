Pondelok 16. marec 2026
Nitriansky kraj chce dotáciu na rekonštrukciu mosta v Kalinčiakove

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Levice 16. marca (TASR) - Most v mestskej časti Levíc v Kalinčiakove je pripravený na rekonštrukciu. Rada partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na svojom zasadnutí jednomyseľne schválila projektový zámer žiadateľa, ktorým je NSK, informoval primátor Levíc Ján Krtík.

Most sa nachádza na ceste II/564 v extraviláne mesta Levice, mestská časť Kalinčiakovo. Celkové predpokladané výdavky sú vyčíslené na 1.970.071 eur. Úlohou NSK je do dvoch mesiacov predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Zdroje na rekonštrukciu sú z alokácie určenej pre NSK.
