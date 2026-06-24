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Nitriansky kraj sa ohradil voči rebríčku, v ktorom skončil posledný
Podľa Nitrianskeho samosprávneho kraja je hodnotenie Transparency International Slovensko postavené na nesprávnych alebo neúplných informáciách.
Autor TASR
Nitra 24. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa ohradil voči hodnoteniu organizácie Transparency International Slovensko (TIS), ktorá ho v rebríčku transparentnosti zaradila na posledné miesto spomedzi všetkých ôsmich krajov.
TIS vo svojom hodnotení konštatuje, že sa NSK nepodarilo odlepiť z poslednej priečky. „Pod vedením Branislava Becíka (Hlas-SD) kraj stagnuje a v transparentnosti klesol z 58 na 57 percent,“ uvádza sa vo vyjadrení TIS. Podľa neho NSK dosahuje najhoršie výsledky v kategórii predaj a prenájom majetku (14 percent), pri účasti verejnosti na rozhodovaní (29 percent) a dotáciách a grantoch (34 percent).
Podľa NSK je hodnotenie TIS postavené na nesprávnych alebo neúplných informáciách. „Vo viacerých oblastiach sme získali nulové bodové hodnotenie za ‚nezverejnené údaje‘, ktoré sú však priamo na našom webe preukázateľne zverejnené. TIS si ich však z nepochopiteľných dôvodov nevšimlo. Mimovládka nás obviňuje napríklad z nezverejnenia oznámenia o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie v rokoch 2025 a 2026, hoci náš kraj v tomto období žiadnu licenciu nevydal, preto ju teda nemohol zverejniť,“ konštatuje sa v reakcii NSK.
Nitrianskej krajskej samospráve sa tiež nepáči obvinenie z nezverejnenia zápisníc výberových konaní. „Tie sa na našom webovom sídle nachádzajú. Takýto prístup považujeme za neprijateľný a nezlučiteľný s hodnotením, ktoré sa vydáva za objektívne. TIS prezentuje svoje závery ako obraz transparentnosti. Reálne však ide o obraz vytvorený len na základe sporných kritérií, selektívneho vyhodnocovania dát, záverov a zámerného opomínania reality,“ zdôraznil NSK.
Kraj sa odvoláva aj na posledné hodnotenia portálu Transparex. „Podľa neho patrí NSK medzi najtransparentnejšie a najspoľahlivejšie verejné inštitúcie na Slovensku. Získali sme najvyššie možné hodnotenie A+, ktoré vychádza výlučne z tvrdých dát o verejných obstarávaniach, hospodárnosti, konkurencii vo verejných súťažiach, dosahovaných úsporách a dodržiavaní zákonných postupov,“ pripomenul NSK.
TIS vo svojej správe hodnotil transparentnosť krajov celkovo v jedenástich oblastiach. Ako skonštatoval, v roku 2022 bolo zlepšenie transparentnosti citeľné a samosprávne kraje dokázali narásť až v desiatich kategóriách, teraz rástli iba v siedmich. V zverejnenom rebríčku skončil na prvom mieste Trenčiansky samosprávny kraj so skóre 84 percent a známkou A+, posledný NSK získal skóre 57 percent a známku B-.
TIS vo svojom hodnotení konštatuje, že sa NSK nepodarilo odlepiť z poslednej priečky. „Pod vedením Branislava Becíka (Hlas-SD) kraj stagnuje a v transparentnosti klesol z 58 na 57 percent,“ uvádza sa vo vyjadrení TIS. Podľa neho NSK dosahuje najhoršie výsledky v kategórii predaj a prenájom majetku (14 percent), pri účasti verejnosti na rozhodovaní (29 percent) a dotáciách a grantoch (34 percent).
Podľa NSK je hodnotenie TIS postavené na nesprávnych alebo neúplných informáciách. „Vo viacerých oblastiach sme získali nulové bodové hodnotenie za ‚nezverejnené údaje‘, ktoré sú však priamo na našom webe preukázateľne zverejnené. TIS si ich však z nepochopiteľných dôvodov nevšimlo. Mimovládka nás obviňuje napríklad z nezverejnenia oznámenia o začatí správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie v rokoch 2025 a 2026, hoci náš kraj v tomto období žiadnu licenciu nevydal, preto ju teda nemohol zverejniť,“ konštatuje sa v reakcii NSK.
Nitrianskej krajskej samospráve sa tiež nepáči obvinenie z nezverejnenia zápisníc výberových konaní. „Tie sa na našom webovom sídle nachádzajú. Takýto prístup považujeme za neprijateľný a nezlučiteľný s hodnotením, ktoré sa vydáva za objektívne. TIS prezentuje svoje závery ako obraz transparentnosti. Reálne však ide o obraz vytvorený len na základe sporných kritérií, selektívneho vyhodnocovania dát, záverov a zámerného opomínania reality,“ zdôraznil NSK.
Kraj sa odvoláva aj na posledné hodnotenia portálu Transparex. „Podľa neho patrí NSK medzi najtransparentnejšie a najspoľahlivejšie verejné inštitúcie na Slovensku. Získali sme najvyššie možné hodnotenie A+, ktoré vychádza výlučne z tvrdých dát o verejných obstarávaniach, hospodárnosti, konkurencii vo verejných súťažiach, dosahovaných úsporách a dodržiavaní zákonných postupov,“ pripomenul NSK.
TIS vo svojej správe hodnotil transparentnosť krajov celkovo v jedenástich oblastiach. Ako skonštatoval, v roku 2022 bolo zlepšenie transparentnosti citeľné a samosprávne kraje dokázali narásť až v desiatich kategóriách, teraz rástli iba v siedmich. V zverejnenom rebríčku skončil na prvom mieste Trenčiansky samosprávny kraj so skóre 84 percent a známkou A+, posledný NSK získal skóre 57 percent a známku B-.