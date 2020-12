Nitriansky kraj sa pripravuje na nové čerpanie európskych zdrojov

Nitra 18. decembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj sa pripravuje na čerpanie európskych financií v programovom období 2021 až 2027. V kraji už vzniká Rada partnerstva, ktorá by využívanie zdrojov z Európskej únie mala zastrešovať. Jej členmi majú byť všetci dôležití účastníci regionálneho rozvoja v NSK.



Vznik Rady partnerstva súvisí s dôležitou zmenou v novom programovom období, v ktorom sa bude o veľkej časti peňazí z európskeho balíka rozhodovať priamo v regiónoch.



„Mňa trošku vyrušuje, že celý ten proces v kraji dlho trvá. Myslím, že sa netreba handrkovať o to, kde a kto bude, ale treba pripravovať programy a projekty. Inak sa môže stať, že sa budeme biť o niečo, čo potom nakoniec možno ani nebudeme mať. Pretože keď zmeškáme dôležité termíny, tak sa k zdrojom EÚ nedostaneme,“ zdôraznil predseda NSK Milan Belica, ktorý tým narážal na rozsiahlu diskusiu v Zastupiteľstve NSK k zloženiu Rady partnerstva a k právomociam pri schvaľovaní projektov financovaných z EÚ.



Ako pripomenul, v NSK už k dohode došlo, a preto je dôležité, aby sa všetky procesy správne nastavili a čerpanie financií prebiehalo hladko.



„Treba všetko vyčistiť a pripraviť sa na zdroje z EÚ, ktoré prídu možno naposledy. Hlavnou úlohou kraja je, aby sme boli pripravení.



Tých peňazí asi bude dosť, ale to, koľko ich dostaneme do nášho kraja, bude závisieť od projektov, na ktorých by sa už teraz malo pracovať. Predstavy máme, kde by to malo ísť, nakoniec to vyplýva aj od toho, kde chce Brusel tie peniaze smerovať. Musíme si uvedomiť, že sa upúšťa od dopytových projektov a hľadá sa skôr integrovaný a komplexnejší systém využitia prostriedkov,“ dodal Belica.