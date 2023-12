Nitriansky kraj sa zapojí do spolufinancovania cezhraničných projektov

Nitra 20. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa zapojí do spolufinancovania Fondu malých projektov, ktoré sa budú realizovať v rámci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh.



Ako uviedol Úrad NSK, zoskupenie má v súčasnosti šesť členov. Na maďarskej strane sú to župy Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom a Pest, na Slovensku zasa Nitriansky, Trnavský a Bratislavský samosprávny kraj. "V rámci cezhraničnej spolupráce sa toto európske zoskupenie zameriava predovšetkým na dopravnú infraštruktúru, energetické systémy, informačné technológie, strojársky priemysel, cestovný ruch, ale aj na vzdelávanie, kultúru, podporu podnikania a ďalšie oblasti," informoval NSK.



Ako doplnil, významnú časť činnosti cezhraničného slovensko-maďarského zoskupenia predstavuje Fond malých projektov. "Celkový rozpočet pre jeho riadenie predstavuje sumu 1.139.018,58 eura. Spolufinancovanie v päťpercentnej výške je v celkovej sume 56.950,93 eura a zabezpečuje ho šesť členov. To predstavuje sumu 9491,83 eura na jedného člena a ňou sa bude na spolufinancovaní projektov podieľať aj NSK," vysvetlil podpredseda NSK Tibor Csenger.