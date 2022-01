Veľkokapacitné centrá Nitrianskeho kraja budú očkovať aj počas víkendu

Nitra 27. januára (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj bude aj počas nasledujúceho víkendu vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) podávať vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Očkovať sa bude vo VOC v Nitre, v Šali i v Štúrove.



Vo VOC na Slančíkovej ulici v Nitre sa bude očkovať v sobotu 29. januára od 8.00 do 13.30 h. Prednostne dostanú vakcínu registrovaní záujemcovia. Očkovať sa budú aj deti vo veku od 12 do 18 rokov. Ako informoval NSK, podávať sa budú vakcíny od Pfizer/BioNTech a Moderny. V nedeľu (30. 1.) sa v nitrianskom VOC očkovať nebude.



V poliklinike v Šali sa bude počas víkendu očkovať iba v sobotu od 8.00 h do 15.00 h. Záujemcovia si môžu vybrať vakcínu od Pfizer/BioNTech, Moderny alebo jednodávkovú od spoločnosti Johnson & Johnson. V poliklinike v Štúrove sa bude očkovať iba v nedeľu. Záujemcovia môžu dostať vakcínu od Pfizer/BioNTech od 8.00 do 12.00 h.