Viaceré samosprávy zvažujú vstup do sporu o akcie ThermalParku Nitrava

Nitra 16. júna (TASR) - Prebiehajúci spor približne o 95-percentný balík akcií spoločnosti Slovak Tourism (ST), a. s., ktorá vlastní ThermalPark Nitrava v Poľnom Kesove, sa môže rozšíriť o ďalšie strany. Svoj vstup doň zvažujú viaceré samosprávy. Podľa jedného zo znaleckých posudkov ide v spore o akcie v hodnote 72 miliónov eur.



Akcie ST vlastnila spoločnosť Prvá Komunálna Finančná (PKF), a. s., ktorá je momentálne v likvidácii. Jej valné zhromaždenie ešte vlani rozhodlo o prevode akcií ST z majetku PKF na fyzickú osobu, ktorou je podnikateľ Dušan Kuča. Akcie mali byť splátkou pohľadávky v hodnote viac ako dvoch miliónov eur. Súd má rozhodnúť, či uznesenie valného zhromaždenia PKF o prevode akcií ST bolo platné alebo nie.



Žalobca trvá na tom, že nadobúdateľ akcií Kuča by sa stal majiteľom majetku v hodnote približne 72 miliónov eur a ostatní akcionári by nedostali nič. Žalovaná strana argumentuje tým, že prevod akcií ST zo spoločnosti PKF na podnikateľa Kuču bol v súlade so stanovami PKF i zákonom.



Žalovanou stranou v spore je PKF a Dušan Kuča. Žalobcom bol pôvodne iba akcionár PKF Miloš Slabý, ešte vo februári do sporu vstúpil aj zakladateľ PKF Emil Mucha so žalobou o určenie vlastníctva. Podľa jeho slov už dlhšiu dobu prebiehajú intenzívne rokovania aj s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK), mestom Vráble a obcou Poľný Kesov. "Tieto samosprávy sú takisto akcionármi PKF a v prípade prevodu akcií ST na Kuču im hrozia vážne majetkové škody. Je predpoklad, že v krátkej dobe sa do sporu zapoja ako žalobcovia. Vyplýva to z rokovaní s ostatnými poškodenými akcionármi PKF, na ktorých sa snažili vzájomne zosúladiť ďalší postup," uviedol Mucha.



Podľa jeho slov hrozí NSK škoda presahujúca 640.000 eur. "Mesto Vráble by mohlo prísť takmer o 130.000 a obec Poľný Kesov o 12.900 eur," skonštatoval Mucha. NSK pre TASR uviedol, že vstup do súdneho sporu zvažuje už dlhšiu dobu. "Náš interný právnik sa už na pojednávaní v tejto veci zúčastnil, zatiaľ iba ako verejnosť. Možná hrozba vzniku škody pre NSK tu je, avšak túto je momentálne z našej strany ťažké právne náležite vyhodnotiť. Kontaktovali sme aj správkyňu PKF, ktorá na naše otázky odpovedala vyhýbavo. Preto sme sa rozhodli monitorovať súdne konanie. To, či doň vstúpime, zatiaľ nevieme s určitosťou povedať," konštatuje sa v stanovisku NSK.



Primátor Vrábeľ Viktor Németh pred časom pre TASR uviedol, že sa mesto témou sporu o akcie PKF zaoberá, vzniknutú situáciu analyzuje a po rokovaniach s právnym zástupcom zaujme stanovisko, ako bude ďalej postupovať. Starostka Poľného Kesova Ľubica Poluchová vo svojej reakcii uviedla, že obec zatiaľ nemá dostatok relevantných informácií a momentálne o vstupe do sporu neuvažuje.



Mucha je však presvedčený, že samosprávy sa do súdneho sporu o akcie PKF napokon zapoja. "Vyplýva to z predbežných rokovaní s ich predstaviteľmi. Podľa mojich informácií už kauzu dala posúdiť svojmu advokátovi aj obec Poľný Kesov. Samospráva je okrem toho zo zákona povinná chrániť si svoj majetok. Svojou nečinnosťou by podľa môjho názoru porušila zákon a štatutári by sa mohli dopustiť trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Aj preto pristupujú k celej kauze veľmi zodpovedne," dodal Mucha.