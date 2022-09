NSK vyčlenil na podporu ambulancií dotácie takmer 600.000 eur

Nitra 15. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne v tomto roku ambulanciám praktických lekárov dotácie v hodnote takmer 600.000 eur. Ako uviedol Úrad NSK, peniaze sú určené na prevádzku a modernizáciu ambulancií, ktoré sa nachádzajú v regiónoch s nedostatkom lekárov.



Kraj už v prvej vlne podporil lekárov sumou 420.000 eur. V rámci druhej výzvy poslanci NSK schválili ďalšie financie. "Odbor zdravotníctva prijal štyri žiadosti v hodnote 158.961,95 eura. Všetci štyria žiadatelia splnili podmienky. Žiadajú dotáciu na modernizáciu a nové materiálne a technické vybavenie ambulancie, ktorú prevzali po predchádzajúcom lekárovi," uviedla riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová.



Podľa predsedu NSK Milana Belicu sa kraj snaží pomocou dotácií motivovať predovšetkým lekárov na vidieku. "Bez toho nikto nepôjde do destinácie vzdialenej od väčšieho mesta. Je to problém. Preto sme prišli s nápadom motivovať lekárov, ktorým zaplatíme 40.000 až 50.000 eur, aby sme ich tam dostali, prípadne udržali," vysvetlil Belica.



Ako zdôraznil, NSK dokáže vyčleniť financie na dotovanie ambulancií. Najväčším problémom je však podľa Belicu všeobecný nedostatok lekárov. "Jednoducho ich niet. Mnohí odchádzajú do zahraničia a tí, ktorí zostávajú, sú často vo vyššom veku, ten priemer je vysoko nad 60 rokov. Takže lekárom, ktorí zostávajú na vidieku, sa treba doslova pokloniť. Často nadsluhujú hlboko v dôchodku, ale sú ochotní pracovať a zachraňovať situáciu, pretože inak by tam ľudia mali veľké problémy," skonštatoval Belica.



Podľa jeho slov bude NSK v podpore lekárov a ambulancií pokračovať aj v budúcnosti. "To môžeme robiť, môžeme ich motivovať, aby na vidieku zostali. Ale len za predpokladu, že nejakí budú k dispozícii, že vysoké školy vyprodukujú nových lekárov. Aj takých, ktorí budú ochotní na vidiek ísť. Je to náročné," dodal Belica.