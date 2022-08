NSK vyčlenil v rozpočte peniaze na odmeny a platy svojim zamestnancom

Nitra 22. augusta (TASR) - Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v pondelok vyčlenili financie na odmeny a zvyšovanie platov pre pracovníkov krajských zdravotníckych, sociálnych, ale i kultúrnych inštitúcií či školských zariadení. Tí majú na príplatky nárok na základe platnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu.



Podľa schválených rozpočtových opatrení pôjde na tento účel z rozpočtu kraja viac ako 2,3 milióna eur. "Je pravda, že benefit pre týchto našich zamestnancov by mal platiť štát, lebo ten o tom rozhodol. Našťastie, my s tým nemáme problémy. K tomu zvýšeniu by sme pristúpili aj tak, pretože by hrozilo, že napríklad zamestnanci zariadení sociálnych služieb (ZSS) by nám z nich začali odchádzať. Takže my by sme k tomuto kroku dospeli určite aj vlastnou logikou," uviedol predseda NSK Milan Belica.



Podľa jeho slov sa súčasná inflácia dotýka ľudí čoraz viac, čo vytvára tlak aj na odmeňovanie a rast miezd zamestnancov. "Ľudí treba odmeniť. Situácia sa zhoršuje a ak im chceme dať chlieb, tak im musíme zvýšiť príjem. Keď si to napočítame, tak vidíme, že ide o značné sumy. Ale my to urobíme, pretože to spraviť môžeme a náš rozpočet nám to dovoľuje," skonštatoval Belica.



Ako zdôraznil, dôležité je, aby zamestnanci nedostávali iba jednorazové odmeny, ale postupne im rástli mzdy. "Odmena je dobrá, ale musí prísť aj zvýšenie platov. Lebo ak si niekto myslí, že jednorazovou odmenou vyrieši súčasnú situáciu, tak sa mýli. Musíme používať systémové opatrenia, ktoré týchto ľudí stabilizujú. Inak nám poutekajú a budeme mať situáciu ako v zdravotníctve, čo je dnes katastrofa," dodal Belica.