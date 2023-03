Nitriansky kraj začal s prípravou integrovaného dopravného systému

Nitra 22. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) začal s prípravou integrovaného dopravného systému (IDS). Jeho cieľom je vybudovanie verejnej dopravy, v rámci ktorej bude možné na celom území kraja cestovať na jeden cestovný doklad bez ohľadu na prestupy či použité druhy dopravy.



Zámer na zriadenie IDS už na svojom marcovom rokovaní schválili aj krajskí poslanci. Pri jeho budovaní zatiaľ NSK počíta s dvomi variantmi. Podľa prvého bude IDS realizovať v spolupráci s mestom Nitra, podľa druhej alternatívy zriadi kraj integrovanú dopravu sám. "Odhlasovali sme si zámer a začíname debaty s mestami, hlavne s mestom Nitra, od ktorého očakávame ďalší impulz," uviedol predseda NSK Branislav Becík.



Kraj si od zavedenia IDS sľubuje jednotný dopravný systém, v ktorom budú zahrnuté všetky formy verejnej dopravy s jednotnými prepravnými tarifnými podmienkami. To by malo podstatne zjednodušiť pohyb ľudí v regióne. "Rozdelené kompetencie, nejednotné tarify, rôzne uplatňovanie sociálnych zliav a rozdielne zdroje financovania spôsobujú komplikácie najmä cestujúcej verejnosti. To spôsobuje neustály úbytok cestujúcich z verejnej dopravy a nárast individuálnej automobilovej dopravy. Dlhodobé skúsenosti zo zahraničia i zo Slovenska ukazujú, že úspešným spôsobom, ako zvrátiť tento vývoj, je vznik IDS," konštatuje sa v analýze Úradu NSK.



Ako sa v nej uvádza, celkové ročné náklady na prevádzku pracoviska integrátora IDS presiahnu sumu 244.000 eur. Podľa NSK by sa prvé aktivity pri zavádzaní integrovanej dopravy v kraji mohli začať už na budúci rok. "Každý kto ma pozná, vie, že by som chcel všetko čo najskôr. Ale v tomto prípade si musíme najskôr počkať na stanoviská miest. Verím, že tento rok by sme to mohli uzavrieť do nejakej finálnej verzie, aby sa to celé od budúceho roka mohlo realizovať," dodal Becík.