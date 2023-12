Nitriansky kraj zriadi v Topoľčanoch vlastnú polikliniku

Nitra/Topoľčany 12. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zriadi v Topoľčanoch vlastnú polikliniku. Zámer na svojom decembrovom rokovaní už schválili aj krajskí poslanci.



Objekt polikliniky stojí v nemocničnom areáli, ktorý NSK prenajíma spoločnosti Svet zdravia Nemocnica Topoľčany. Ako uviedol Úrad NSK, z objektu polikliniky postupne odchádzali viacerí lekári. Dôvodom boli vysoké náklady na energie i skutočnosť, že prípadnú rekonštrukciu objektu skomplikovalo vyhlásenie budovy za národnú kultúrnu pamiatku.



"Nemocnica Topoľčany preto už od marca navrhuje NSK vrátenie polikliniky. Vzhľadom na všeobecne známe tohtoročné rapídne zdraženie energií plánoval nájomca tento rok na jeseň polikliniku uzavrieť," informoval Úrad NSK. "Teraz do nájomných vzťahov medzi nemocnicou a poliklinikou vstúpi kraj, respektíve už novozriadená poliklinika," doplnil riaditeľ úradu Peter Privalinec.



Ako pripomenul, kraj má v súčasnosti polikliniky v Štúrove a v Šali. "Tento model sa nám mimoriadne osvedčil, preto navrhujeme, aby sme zriadili polikliniku aj na severe kraja v Topoľčanoch. Našou snahou je udržať existujúce nájomné vzťahy, udržať tam lekárov a vytvoriť vhodné podmienky na prilákanie ďalších lekárov. Chceme ambulantné služby poskytovať aj v tejto časti regiónu centralizovane, z našej polikliniky," povedal Privalinec.



Kraj je pripravený objekt zrekonštruovať. V rozpočte na budúci rok už na tento účel vyčlenil prvých 400.000 eur. "Je to národná kultúrna pamiatka, takže to bude veľká výzva. Počítame s tým, že hneď, ako bude poliklinika oficiálne zriadená, začneme celý objekt rekonštruovať, samozrejme za podmienok pamiatkového zákona a ďalších predpisov," vysvetlil Privalinec.



Rozhodnutie Zastupiteľstva NSK zriadiť v Topoľčanoch polikliniku ocenila lekárka a krajská poslankyňa Monika Kolejáková. Podľa jej slov sa vďaka nemu zachránili ambulancie, ktoré v objekte ešte zostali. "Zároveň je to však veľká výzva. Národná pamiatka si vyžaduje špecifický postup a tie náklady nebudú malé. Treba si tiež uvedomiť, že toto nie je investícia do zdravotníctva, ale do stavebníctva a prenájmu. Ak chceme zabezpečiť viac ambulancií a generačnú obmenu lekárov, musíme vytvoriť rovnováhu medzi investíciami do pracovných miest a do stavebníctva," dodala Kolejáková.