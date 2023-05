Nitriansky samosprávny kraj zvažuje kúpu budovy pre svoj úrad

Nitra 17. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce pre svoj úrad kúpiť novú budovu. Inzerát zverejnil ešte v apríli. Predseda NSK Branislav Becík uviedol, že prišlo celkovo päť ponúk, z toho jedna na prenájom priestorov. Kraj bude podľa jeho slov zvažovať štyri, ktoré ponúkajú budovy na odkúpenie.



Zastupiteľstvo NSK ešte v minulom volebnom období rozhodlo, že sa pre Úrad NSK prebuduje stredoškolský internát v Nitre. Súčasní poslanci však zámer zrušili. "Tento internát bol nevyhovujúci kapacitne a treba povedať, že je stále funkčný," vysvetlil Becík. Ako doplnil, kraj pri hľadaní vhodných priestorov oslovil aj ministerstvá. Ani jedno však v Nitre nemá k dispozícii nehnuteľnosť, ktorá by vyhovovala požiadavkám NSK. Ich súčasťou bola rozloha budovy minimálne 4000 štvorcových metrov, kde budú umiestnené kancelárie, zasadacie miestnosti, klientske centrum, reprezentatívne priestory, ale aj archív, serverovne či sklady. Kraj vyžaduje aj bezbariérový prístup, výťahy, minimálne 35 parkovacích miest a dostupnosť verejnou dopravou.



NSK preto inzerátom oslovil súkromné firmy. "Odtiaľ prišli štyri ponuky budov, do ktorých by sme teoreticky mohli dať pod jednu strechu úradníkov z troch objektov, v ktorých momentálne sedia. Teraz sú ponuky v procese schvaľovania a v blízkej dobe NSK vyjde s informatívnou správou," povedal Becík.



Okrem Úradu NSK sa chcú do výberu vhodného objektu zapojiť aj poslanci. Na svojom májovom rokovaní schválili vytvorenie Komisie pre riešenie sídla Úradu NSK. Zložená je zo zástupcov jednotlivých poslaneckých klubov. "Nejdeme kontrolovať Úrad NSK, ale chceme vedieť, aké sú podmienky výberu, koľko nás budú stáť dodatočné investície, či je lacnejšie kúpiť existujúci objekt alebo radšej premýšľať nad výstavbou novej budovy. Musíme byť súčasťou procesu, aby poslanci mali prístup k informáciám a mali ich včas. Potom sa vhodné riešenie nebude spochybňovať, ale môže sa urýchliť," uviedol krajský poslanec Daniel Balko.



Podľa jeho slov NSK momentálne zvažuje odkúpenie budovy bývalých Telekomunikácií či niekdajšej hlavnej pošty, obe v centre Nitry. V ponuke je aj objekt pri kruhovom objazde na Štúrovej ulici a budova na Vihorlatskej ulici.



Úrad NSK v súčasnosti sídli vo viacerých objektoch v Nitre, väčšina úradníkov má svoje kancelárie v prenajatej budove na Rázusovej ulici. Podľa vyjadrení viacerých poslancov pracujú natlačení a v nevyhovujúcich podmienkach. Za prenájom týchto priestorov už kraj od roku 2012 zaplatil nájomné viac ako jeden milión eur.