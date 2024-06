V Bojniciach chcú zrekonštruovať nemocnicu za viac ako 960.000 eur

Bojnice 4. júna (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach pokračuje v investíciách do rekonštrukcie svojich priestorov. Cez verejnú súťaž jej zriaďovateľ - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) hľadá dodávateľa rekonštrukcie pavilónu E. Náklady odhadol na viac ako 960.000 eur. Nemocnica bude práce financovať z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR.



"Cieľom stavby je zníženie energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov najmä vo vzťahu k nákladom spojeným s prípravou tepla a energií potrebných na prípravu tepla, pričom je kladený dôraz na zachovanie pôvodného architektonického stvárnenia architektonického slohu jednotlivých objektov, a to najmä objektu monobloku a jeho pavilónov, ako je i pavilón E," ozrejmil TSK v oznámení, ktoré zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Stavebné práce budú zahŕňať zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu výplní otvorov v obvodových konštrukciách, komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa, obnovu bleskozvodov a výmenu zámočníckych výrobkov súvisiacich s rekonštrukciou fasád, ako sú zábradlia, klampiarske výrobky a ďalšie.



Náklady na rekonštrukčné práce TSK odhadol na 963.505,23 eura. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určil najnižšiu ponúknutú sumu. Od uchádzačov v súťaži požaduje i zloženie zábezpeky vo výške 25.000 eur.



Nemocnica bude rekonštrukčné práce financovať z prostriedkov Plánu obnovy, na investície získala 15 miliónov eur. Okrem rekonštrukcie časti monobloku z príspevku buduje nové oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a postaví novú centrálnu sterilizáciu. Prefinancovala i stavbu urgentného príjmu, ktorý vybudoval zo svojich zdrojov TSK.



Súčasný areál NsP v Prievidzi so sídlom v Bojniciach budovali koncom 50. rokov minulého storočia, do užívania ho dali začiatkom 60. rokov 20. storočia. "Primárne architektonické stvárnenie a použitý architektonický sloh hlavných objektov areálu nesie známky tzv. socialistického realizmu, ktorý je typický pre dobu, keď boli stavby projektované a je mnohopočetne zastúpený v architektonickom stvárnení miest hornej Nitry," priblížila krajská samospráva.