Nemocnica s poliklinikou v Brezne začala s antigénovými testami

Brezno 16. novembra (TASR) – Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Brezne zriadila odberové miesto v priestoroch bývalého transfúzneho oddelenia na testovanie obyvateľov antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Je k dispozícii od pondelka, v pracovné dni od 7.00 do 11.00 hod. bez objednania. Informovala o tom breznianska nemocnica na svojom webe.



"Poskytujeme tam bezplatné služby - výter z nosohltana na dôkaz antigénu COVID-19, realizáciu rýchleho skríningového kazetového imunochromatografického testu na dôkaz antigénu COVID-19 a vystavenie certifikátu s výsledkom testovania," uvádza zdravotnícke zariadenie.



Od 19. novembra, v čase od 9.30 do 11.00 hod., každý utorok a štvrtok, bude mobilné odberové miesto (MOM) v nemocnici poskytovať bezplatné PCR testovanie. Na to môžu prísť iba občania na základe prideleného termínu, ktorí sa prihlásili na testovanie cez portál korona.gov.sk alebo cez obvodných lekárov, špecialistov, regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pod. Nie je možné sa prihlásiť priamo na MOM.



Horehronská nemocnica je pripravená vykonávať i ďalšie vyšetrenia poskytované v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré sú však už spoplatnené. Tie si treba vopred telefonicky dohodnúť na urgentnom príjme, na telefónnom čísle 048/2820488 alebo 048/2820486. Výsledky testov sú klientom k dispozícii v deň odberu.