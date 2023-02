Komunálne voľby v obci Dolné Semerovce sú podľa súdu neplatné

Dolné Semerovce 13. februára (TASR) – Vlaňajšie jesenné komunálne voľby v obci Dolné Semerovce v Levickom okrese sú neplatné. Rozhodol o tom Najvyšší správny súd (NSS) SR, podľa ktorého došlo počas volieb k viacerým pochybeniam, pričom iná osoba iniciatívne poskytovala asistenciu voličom, u ktorých na to neboli predpoklady.



Volebnú žalobu podala strana Szövetség – Aliancia, ktorá namietala, že v deň konania volieb prichádzali voliči do volebnej miestnosti v sprievode ženy, ktorá im asistovala pri úprave hlasovacích lístkov. Dôvodom na asistenciu mali byť zdravotné ťažkosti či problémy s čítaním alebo písaním.



Ako sa uvádza v zdôvodnení rozsudku NSS, už okresná volebná komisia (OVK) vyjadrila podozrenie, že priebeh hlasovania by mohol nasvedčovať tomu, že samotné rozhodnutie voliča pri slobodnom výbere kandidáta mohlo byť ovplyvnené prítomnosťou asistentky. "Tomu nasvedčuje aj fakt, že tá istá asistentka bola prítomná počas hlasovania u 109 voličov," uvádza NSS.



Zároveň pripomenul, že OVK v zápisnici uviedla, že každý z voličov, ktorí volil s asistenciou, potvrdil svojim podpisom prevzatie hlasovacích lístkov. "Nik nebol podpísaný krížikom, z čoho vyplýva, že uvedení voliči boli schopní upraviť hlasovací lístok samostatne. Predsedníčka miestnej volebnej komisie nevedela uviesť, prečo 109 voličov hlasovalo za prítomnosti asistentky. Argumentovala tým, že sa jedná o občanov obce Dolné Semerovce rómskeho etnika, ktorí prišli do volebnej miestnosti viacerí, boli hluční a akt volieb prebiehal zmätočne. Na otázku členov OVK, prečo netrvala na dôslednom dodržiavaní pokojných volieb, uviedla, že mala obavy o svoju bezpečnosť," konštatuje sa v zdôvodnení rozhodnutia NSS.



Víťazom októbrových komunálnych volieb v Dolných Semerovciach bol so 140 hlasmi kandidát strany Hlas-SD Milan Rafael. NSS však voľby v obci považuje za neústavné a za neplatné vyhlásil voľby do obecného zastupiteľstva i voľbu starostu.