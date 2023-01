NSS potvrdil, že pozemky pod U. S. Steel patria do katastra Košíc

Košice 26. januára (TASR) – Pozemky pod oceliarňami U. S. Steel Košice patria do katastrálneho územia mesta Košice, a nie obce Sokoľany. Svojím rozhodnutím to v 25-ročnom spore potvrdil Najvyšší správny súd (NSS) SR. Informoval o tom vo štvrtok košický primátor Jaroslav Polaček.



Aktuálne bol podľa neho správoplatnený verdikt NSS, ktorý potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach. Vyplýva z neho, komu má U. S. Steel a jeho dcérske spoločnosti, ako aj ďalší podnikatelia v území s veľkosťou 700 hektárov platiť daň z nehnuteľností.



"Dane, ktoré v tomto katastri boli roky sporné, sa stávajú súčasťou mesta Košice a práve v ťažkom období, ktoré prežívame, to mestu isto pomôže," povedal Polaček. Ide pritom ročne o zhruba dva milióny eur. V prípade obce Sokoľany by išlo o výrazne nižšie sadzby.



O pričlenení časti katastrálneho územia bývalého okresu Košice-vidiek ku krajskému mestu rozhodol ešte v roku 1979 bývalý okresný národný výbor a následne aj krajský národný výbor pre výstavbu Východoslovenských železiarní. Sokoľany, ktoré boli vtedy časťou obce Hutníky, neskôr argumentovali, že sa tak stalo bez súhlasu dotknutých obcí. Obec Sokoľany v roku 1997 na základe reštitučných ustanovení katastrálneho zákona podala návrh na zmenu hraníc katastra a žiadala pričlenenie územia. Katastrálny odbor Okresného úradu Košice-okolie najprv pririekol pozemky Sokoľanom, čo mesto súdne napadlo. Podľa verdiktu košického krajského súdu z roku 2019 obec Hutníky v roku 1979 súhlasila s územnými zmenami, a preto dotknuté územie patrí do katastra Košíc. Obec Sokoľany sa proti rozhodnutiu odvolala na Najvyšší súd (NS), ktorý jej síce dal za pravdu, avšak toto rozhodnutie v roku 2021 zrušil Ústavný súd (ÚS).