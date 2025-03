Súd rozhodol v prospech Lörinca v spore s mestom Košice o informácie

Košice 21. marca (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR rozhodol v prospech Ladislava Lörinca, ktorý je starostom košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP, v jeho spore s mestom Košice o sprístupnenie informácií. Lörinc žiadal ešte v roku 2020 na základe infozákona o informácie týkajúce sa rozsahu opráv komunikácií na Sídlisku KVP, mesto však jeho žiadosť odmietlo. Podľa verdiktu súdov sa má mesto jeho žiadosťou opätovne zaoberať.



NSS v rozsudku z 10. februára potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Správneho súdu v Košiciach z marca 2024. Ten zrušil rozhodnutie košického primátora Jaroslava Polačeka, ktorý odobril odmietnutie Lörincovej žiadosti, a vec mu vrátil na ďalšie konanie.



Lörinc, ktorý je tiež mestským poslancom, sa v podanej infožiadosti pýtal, koľko štvorcových metrov komunikácií opravilo mesto Košice na Sídlisku KVP medzi rokmi 2010 až 2020 a v akej výške preinvestovaných finančných prostriedkov. Magistrát ako prvostupňový správny orgán jeho žiadosť odmietol s odôvodnením, že požadované informácie k dispozícii nemá. Primátor odvolanie žiadateľa zamietol a napadnuté rozhodnutie magistrátu potvrdil. Následne Lörinc podal na správny súd žalobu. Voči jeho právoplatnému verdiktu potom primátor podal kasačnú sťažnosť. Tú teraz NSS zamietol. Zároveň priznal Lörincovi nárok na úplnú náhradu trov kasačného konania.



"Podľa názoru kasačného súdu námietka sťažovateľa, že žalovaný neeviduje v osobitnej (súhrnnej) evidencii informácie požadované žalobcom, nemôže byť sama o sebe dôvodom na odmietnutie žiadosti o sprístupnenie informácii," uviedol NSS v odôvodnení verdiktu s tým, že mechanické zhromaždenie informácií z viacerých dokumentov nemožno automaticky považovať za vytváranie nových informácií.



Lörinc podľa vlastných slov žiadal uvedené informácie preto, lebo chcel dokázať nepravdivosť tvrdení primátora o tom, že mesto investovalo spomedzi MČ najviac na Sídlisku KVP. "Mesto by malo vedieť, ktoré cesty opravuje. Opravy platí, má faktúry, výkaz-výmer, objednávky, čiže údaje by malo doložiť. Keďže by to však znamenalo dokázanie, že primátor klamal, tak mi ich odmietli sprístupniť," povedal pre TASR.



Úradníci mesta sa podľa neho päť rokov venovali zbytočnému súdnemu konaniu. "Kvôli egu pána primátora v podstate muselo mesto vynakladať finančné prostriedky na to, aby sa súdilo, a teraz ich bude vynakladať na to, aby mi preplatili súdne trovy," dodal Lörinc. Verí, že po opätovnej žiadosti mu už uvedené informácie poskytnutú.



"Pán starosta sa teší, že vyhral súd v absolútne banálnej veci. To len dokazuje, ako politikárči a obťažuje verejnosť pri téme, ktorej je náročné porozumieť. Vyhral spor, v ktorom sme mu údajne neposkytli dostatok informácií. My sme však presvedčení, že starosta mal dostatok informácií a mohol kedykoľvek nahliadnuť do zmlúv a faktúr, ktoré transparentne zverejňujeme," uviedol v reakcii primátor.



Tvrdí, že zákon o slobodnom prístupe k informáciám nemôže byť v zmysle platnej legislatívy zneužívaný na šikanovanie úradníkov samospráv a jeho podstatou nie je vytvárať nový obsah - dáta a tabuľky, v tomto prípade počítať štvorcové metre výtlkov. Argumentuje tým, že opravy mnohých ciest zasahujú do viacerých MČ.