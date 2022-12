NSS: Výberové konanie na päť voľných miest sudcov bude vo februári

Bratislava 21. decembra (TASR) – Výberové konanie na obsadenie piatich voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR bude 6. februára 2023. TASR o tom informoval hovorca súdu Michal Hajtol. Do výberového konania sa prihlásilo 18 uchádzačov.



Pôvodne sa malo konať 28. novembra. "Z dôvodu nemožnosti zrealizovania hodnotenia sudcov prihlásených do predmetného výberového konania, vzhľadom na neúplné zloženie príslušnej hodnotiacej komisie, bol predseda súdu Pavol Naď nútený pristúpiť k zrušeniu pôvodne stanoveného termínu výberového konania," priblížil hovorca. Na zasadnutí Súdnej rady SR síce v novembri prišlo k zvoleniu tretej členky hodnotiacej komisie, avšak až s účinnosťou od 1. júna 2023.



Predseda NSS SR preto požiadal Súdnu radu SR o prehodnotenie určenia účinnosti zvolenia členky druhej hodnotiacej komisie tak, aby sa mohla ujať činnosti v komisii najneskôr od 1. januára 2023. "Členovia Súdnej rady SR návrh na zmenu predmetného uznesenia schválili a predseda súdu tak mohol určiť nový termín výberového konania," dodal Hajtol.



Od 1. januára 2023 by mal mať NSS SR 23 sudcov vrátane predsedu a podpredsedu. V čase vzniku súdu sa predpokladalo s pôsobením 30 sudcov.