Nu Dance Fest 2021 skúma vzťah športu a umenia, potrvá do nedele

Bratislava 30. augusta (TASR) - Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest preskúma tento rok vzťah športu a umenia. Do Bratislavy prináša významné zahraničné tanečné a divadelné zoskupenia, viacero domácich premiér aj osemhodinovú exteriérovú performatívnu situáciu vytvorenú špeciálne na túto príležitosť. Podujatie organizované Asociáciou súčasného tanca sa začína v pondelok a potrvá do nedele (5. 9).



"Snažili sme sa, aby program opäť zrkadlil aktuálny stav na poli súčasného tanca a pohybového divadla, ktorý už dávno nie je len o tradičných celovečerných predstaveniach v divadelných blackboxoch," uviedla riaditeľka a dramaturgička festivalu Petra Fornayová.



Hlavným zahraničným lákadlom festivalu sú nemeckí CocoonDance s predstavením Vis Motrix, ale aj český súbor Wariot Ideal. Festival v pondelok večer otvoria predstavením GundR o príbehu bratov Günthera a Reinholda Messnerovcov a ich výstupe na himalájsky vrchol Nanga Parbat, pri ktorom Günther zahynul.



Z ďalších zahraničných predstavení uvedie festival napríklad novú švajčiarsku produkciu slovenskej choreografky a herečky Zuzany Kakalíkovej Am I in the Picture?, ale aj česko-slovenské predstavenie Martiny Hajdyla Lacovej, Zuzany Scerankovej a Kláry Hutečkovej MOMENTUM. Časť festivalového programu bude venovaná bieloruskému súčasnému tancu a aktuálnej tvorbe v Bielorusku.



Z domácej produkcie sa tento rok na Nu Dance Feste odprezentuje niekoľko nových projektov. "Dvojhodinová performance S P E E C H režiséra Martina Hodoňa a performera Roba Švarca v produkcii združenia GAFFA bude uvedená v premiére v dvoch častiach v súkromnom štúdiu tvorcov v zváračskom ústave. Druhá časť sa navyše udeje v netypickom čase – o pol piatej ráno," avizujú organizátori. Špeciálnou časťou programu je dielo Vyprovokuj (se) tancem!, ktorého autor je psychológ.



Líniou prepájajúcou viacero predstavení Nu Dance Festu 2021 je téma športu. "Okrem toho, že tento rok je plný výnimočných športových udalostí, športu rovnako ako umeniu vďačíme za pomocnú ruku v neľahkom období, ktorým všetci prechádzame," vysvetlila riaditeľka festivalu.