Nu Dance Fest otvorí projekt Rozumeli ste?/Did You Understand?

Bratislava 12. apríla (TASR) - Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest 2023 otvorí v stredu v Kunsthalle Bratislava (KHB) site-specific projekt Rozumeli ste?/Did You Understand?, ktorý vznikol v koprodukcii Asociácie súčasného tanca a medzinárodného projektu BeInternational. V koncepte mladých talianskych tvorcov sa predstavia mladí slovenskí tanečníci. Festival potrvá do 16. apríla.



Talianski umelci Giulia Cermelli a Tommaso Cavalcanti strávili posledný týždeň na rezidencii v KHB spolu s Martou Blaškovou, Mimou Budzákovou, Evou Urbanovou, Jozef Vaľom. "Názov predstavenia reaguje na to, že ľudia majú často problém s dešifrovaním umeleckých kódov v dielach súčasného tanca, ale aj vo vizuálnych dielach, preto sa nám projekt zdal vhodný pre Kunsthalle," povedala pre TASR zakladateľka festivalu Petra Fornayová. "Tommaso s Giuliou sa pohrali s témou subjektu, objektu, kto je vlastne subjektom a kto objektom vnímania umenia, keď príde na predstavenie súčasného tanca," priblížila otváracie predstavenie, ktoré vzniklo na mieru festivalu.



Počas piatich dní ponúkne deväť predstavení, uskutočnia sa aj v A4 – priestore súčasnej kultúry, dve predstavenia budú i v Slovenskej národnej galérii (SNG).



Program 18. ročníka je zameraný na spoločné prežívanie a dramaturgickým fokusom na domácu scénu. Diváci sa budú nielen pozerať na tanec, ale spolu s tanečníkmi ho budú zažívať aj na parties či tančovačkách s DJmi, ktoré organizátori avizujú po každom predstavení. Súčasťou programu sú tiež diskusie.



Nové predstavenie ponúkne kolektív Tanečno v spolupráci s talianskym choreografom Manuelom Rondom Yolt – You Only Live Twice, ktoré odkazuje na stratu orientácie vo svete okolo nás.



Tanečno, ktorého hlavnými postavami sú mladí tanečníci združení okolo rovnomenného oravského festivalu a tanečníka a choreografa Andreja Štepitu, uvedie v Bratislave tiež site-specific projekt The Urge vytvorený v spolupráci s tureckou choreografkou pôsobiacou v Nemecku Ceren Oran. Predstavia ho na Námestí Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou.



Festival ponúka i špeciálny formát talkšou Choreograf v ringu, ktorý prináša spoludramaturg Nu Dance Festu Honza Malík a pražské zoskupenie Pulsar. Projekt vznikol v Českej republike a počas festivalu v Bratislave v ňom bude moderátor spovedať dvojice slovenských tanečných tvorcov. O svojej tvorbe budú hovoriť Marta Poláková, Anna Sedlačková, Barbora Janáková, Jaro Viňarský, Juraj Korec, Soňa Kudeľová, Tomáš Danielis a Soňa Ferienčíková.