< sekcia Regióny
NÚDCH: Detskú pokožku v lete trápia najmä potničky či zhoršenie ekzému
Potničkám sa podľa odborníčky možno vyvarovať tým, že dieťa bude vo vzdušnom prostredí, oblečené vo voľnom vzdušnom oblečení.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Detskú pokožku v lete trápia najmä potničky, zhoršenie atopickej dermatitídy (ekzému) či spálenie. Pomôcť môže prevencia, ale aj správna starostlivosť. Na sociálnej sieti na to poukázala Martina Hertelová z Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH).
Potničkám sa podľa odborníčky možno vyvarovať tým, že dieťa bude vo vzdušnom prostredí, oblečené vo voľnom vzdušnom oblečení. Dôležité je aj pravidelné sprchovanie.
Pri spálenej pokožke radí obmedziť expozíciu na slnku a používať hydratačné krémy a gély. „V najhoršom prípade sa vyhľadá aj lekárska pomoc,“ dodala Hertelová.
V prípade zhoršenia prejavov atopického ekzému lekárka radí používať lieky a dermokozmetické prípravky, ktoré hydratujú, zmäkčujú a chránia suchú alebo popraskanú kožu. V krajnom prípade rovnako odporúča vyhľadať lekársku pomoc.
Potničkám sa podľa odborníčky možno vyvarovať tým, že dieťa bude vo vzdušnom prostredí, oblečené vo voľnom vzdušnom oblečení. Dôležité je aj pravidelné sprchovanie.
Pri spálenej pokožke radí obmedziť expozíciu na slnku a používať hydratačné krémy a gély. „V najhoršom prípade sa vyhľadá aj lekárska pomoc,“ dodala Hertelová.
V prípade zhoršenia prejavov atopického ekzému lekárka radí používať lieky a dermokozmetické prípravky, ktoré hydratujú, zmäkčujú a chránia suchú alebo popraskanú kožu. V krajnom prípade rovnako odporúča vyhľadať lekársku pomoc.