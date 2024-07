NÚDCH eviduje zvýšený počet detských pacientov na urgentných príjmoch

Bratislava 16. júla (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave eviduje v posledných dňoch zvýšený počet pacientov na urgentných príjmoch. Počas uplynulého víkendu (13.-14. 7.) lekári za každých 24 hodín ošetrili 140 až 160 detí. NÚDCH ubezpečil, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti napriek tomu nemešká. Apeluje však na rodičov detí, že v mnohých prípadoch ide o bežné ochorenia, ktoré možno vyriešiť u pediatra či v domácom prostredí.



"Napriek vysokému počtu ošetrených pacientov na oddelení urgentného príjmu (OUP) neevidujeme žiadne omeškanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Všetci pacienti, ktorí potrebovali neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ju dostali včas. Dlhšie na vyšetrenie čakali pacienti s menej závažným zdravotným stavom," ozrejmila pre TASR hovorkyňa ústavu Dana Kamenická. Podotkla, že OUP disponuje triediacim pracoviskom a poradie pacientov na vyšetrenie je určené rozhodnutím lekára alebo výsledkom triedenia.



Zvýšený počet pacientov podľa nej môže súvisieť aj so skrátením ordinačných hodín či čerpaním dovoleniek všeobecných lekárov pre deti a dorast. "Po skončení ordinačných hodín v ambulanciách ambulantných pohotovostných služieb (APS) pacienti, ktorí neboli ošetrení, plynule prichádzajú na urgentný príjem. Počas uplynulého víkendu sme mali 20 až 30 takýchto pacientov," priblížila.



NÚDCH pripomína, že urgentný príjem je určený pre stavy s vysokou pravdepodobnosťou hospitalizácie alebo potrebou sledovania detí. "Samozrejme, každá náhla zmena zdravotného stavu s dopadom na dýchanie, vedomie, celkový prejav dieťaťa, neznesiteľná bolesť, opakované dlhodobé vracanie, opakované hnačky, nezvládnutá horúčka, ťažkosti s dýchaním, neschopnosť prijímať stravu a tekutiny, to všetko sú stavy, ktoré majú byť ošetrené na urgente," dodala Kamenická.



Všetky ostatné stavy by mali byť podľa odborníkov riešené v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast či v ambulanciách APS. "Rovnako vám vie pomôcť naša aplikácia, ktorú si viete stiahnuť vo všetkých systémom. Aplikácia vás prevedie cestou a pomôže vám pri rozhodnutí, čo máte robiť a či je nutné chodiť na urgentný príjem," dodal NÚDCH.