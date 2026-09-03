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NÚDCH: Lekári na urgente ošetrili počas leta 8400 detských pacientov
nechirurgických pacientov boli často zastúpené tráviace ťažkosti spojené s vracaním a dehydratáciou nezriedka s nevyhnutnosťou podania infúznej liečby.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Počas letných prázdnin lekári a ošetrujúci personál Kliniky pediatrickej urgentnej medicíny (KPUM) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave celkovo ošetrili 8400 pacientov. Prevládali úrazy, ktoré tvorili takmer polovicu z celkového počtu ošetrených pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.
„Už v prvej polovici prázdnin nás znepokojoval vysoký počet vážnych úrazov s vnútrolebečným poranením na elektrických kolobežkách predovšetkým u starších detí, ktorým sa dalo predísť, prípadne zmierniť následky vážnych poranení pri použití správnych pomôcok a ochranných prilieb. Napriek tomu sme v druhej polovici prázdnin zaznamenali ďalšie tri prípady pádov na elektrických kolobežkách rovnako s vnútrolebečným poranením a celkovo sme tak za dva mesiace evidovali osem detí s takýmto vážnym zranením,“ upozornil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Pripomenul, že používanie ochranných pomôcok vrátane prilieb má veľký význam. „Spomedzi úrazov dominovali pády z kolobežiek, bicyklov, trampolín a preliezok. Časté boli zlomeniny horných končatín, tupé zatvorené zranenia hrudníka a brucha a otvorené povrchové zranenia hlavy. Koncom prázdnin sme zaznamenali mierny nárast úrazov spojených s organizovaným športom - najmä ligových súťaží, pričom v týchto prípadoch išlo o nezávažné zranenia,“ priblížil zástupca prednostu KPUM LF UK a NÚDCH Marcel Brenner.
Z nechirurgických pacientov boli často zastúpené tráviace ťažkosti spojené s vracaním a dehydratáciou nezriedka s nevyhnutnosťou podania infúznej liečby. Ďalej prichádzali pacienti s alergickými reakciami a úmyselnými alebo náhodnými otravami. „Celkovo sme počas prázdnin ošetrili 56 detí intoxikovaných alkoholom alebo návykovými látkami, prípadne v kombinácii alkoholu a návykových látok. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť sme poskytli aj deviatim deťom, ktoré sa intoxikovali liekmi. Až 21 detí sa náhodne priotrávilo rastlinami alebo nikotínom, napríklad aj u dieťaťa v dojčenskom veku sme zaznamenali nájdenú a náhodne použitú nikotínovú náplň,“ doplnil Brenner.
„Už v prvej polovici prázdnin nás znepokojoval vysoký počet vážnych úrazov s vnútrolebečným poranením na elektrických kolobežkách predovšetkým u starších detí, ktorým sa dalo predísť, prípadne zmierniť následky vážnych poranení pri použití správnych pomôcok a ochranných prilieb. Napriek tomu sme v druhej polovici prázdnin zaznamenali ďalšie tri prípady pádov na elektrických kolobežkách rovnako s vnútrolebečným poranením a celkovo sme tak za dva mesiace evidovali osem detí s takýmto vážnym zranením,“ upozornil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Pripomenul, že používanie ochranných pomôcok vrátane prilieb má veľký význam. „Spomedzi úrazov dominovali pády z kolobežiek, bicyklov, trampolín a preliezok. Časté boli zlomeniny horných končatín, tupé zatvorené zranenia hrudníka a brucha a otvorené povrchové zranenia hlavy. Koncom prázdnin sme zaznamenali mierny nárast úrazov spojených s organizovaným športom - najmä ligových súťaží, pričom v týchto prípadoch išlo o nezávažné zranenia,“ priblížil zástupca prednostu KPUM LF UK a NÚDCH Marcel Brenner.
Z nechirurgických pacientov boli často zastúpené tráviace ťažkosti spojené s vracaním a dehydratáciou nezriedka s nevyhnutnosťou podania infúznej liečby. Ďalej prichádzali pacienti s alergickými reakciami a úmyselnými alebo náhodnými otravami. „Celkovo sme počas prázdnin ošetrili 56 detí intoxikovaných alkoholom alebo návykovými látkami, prípadne v kombinácii alkoholu a návykových látok. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť sme poskytli aj deviatim deťom, ktoré sa intoxikovali liekmi. Až 21 detí sa náhodne priotrávilo rastlinami alebo nikotínom, napríklad aj u dieťaťa v dojčenskom veku sme zaznamenali nájdenú a náhodne použitú nikotínovú náplň,“ doplnil Brenner.