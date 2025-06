Lekári NÚDCH zaznamenali zvýšený počet intoxikovaných detí

Bratislava 3. júna (TASR) - Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave v ambulanciách urgentného príjmu zaznamenali výrazne zvýšený počet intoxikovaných detí. Počas uplynulého týždňa ich bolo 17. Apelujú preto na rodičov, aby sa zaujímali, ako a s kým ich deti trávia čas mimo školy a domova a poučili ich o rizikách požívania návykových látok a vplyvoch sociálnych sietí. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



„V letných mesiacoch sa lekári na urgentnom príjme častejšie stretávajú s požitím alkoholu a iných návykových látok. Len počas uplynulého víkendu na urgentnom príjme potrebovalo pomoc až deväť detí s toxickým účinkom návykových látok, ktorým lekári poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Na problém zvýšeného rizika intoxikácií v tomto období a s blížiacim sa koncom školského roka pritom upozorňujú každý rok,“ upozornil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.



Ako priblížil primár oddelenia urgentného príjmu Marcel Brenner, deti prišli do nemocnice s poruchou vedomia a boli podchladené. „Z návykových látok deti požili etylalkohol, pričom v jednom prípade bol kombinovaný s THC, a jedno dieťa bolo intoxikované 'iba' THC,“ priblížil. Poznamenal, že kým počas bežného roka sú na pracovisko privezené asi dve až tri deti pod vplyvom alkoholu týždenne, minulý týždeň ich ošetrili 17. „Najčastejšie išlo o etylalkohol, THC a HHC,“ dodal.



Lekári varujú, že počas udalostí, akými sú napríklad koniec školského roka, rôzne podujatia, festivaly, koncerty a podobne, prichádzajú na urgentný príjem viaceré intoxikované deti počas jedného dňa. „Hladina alkoholu býva u týchto detí niekedy prekvapivo vysoká, často sú podchladené a s poruchami vedomia. Hrozí riziko vdýchnutia žalúdočného obsahu s následným udusením. Ďalej hrozia sekundárne úrazy, ako pády pod dopravné prostriedky alebo z výšky a iné,“ objasnil Brenner.



Upozornil, že čím mladšia osoba pije alkoholický nápoj, tým je to nebezpečnejšie, keďže deti nevedia odhadnúť účinok ani dávku alkoholu a s tým súvisiace dôsledky na ich organizmus. „Požitie alkoholu, prípadne v kombinácii s inými návykovými látkami sú nebezpečné aj z toho dôvodu, že môžu dospelými ostať nepovšimnuté až do chvíle, keď sa objavia príznaky intoxikácie. Nezriedka sa stane, že záchranná zdravotná služba na urgentný príjem dovezie dieťa v bezvedomí nájdené náhodným okoloidúcim ležiace na opustenom mieste aj napriek tomu, že alkohol konzumovali v spoločnosti rovesníkov,“ dodal primár.



Okolnosti, pri ktorých k týmto prípadom prichádza, sa pritom podľa jeho slov dajú predvídať a dá sa im preto ľahko predchádzať. „Staršie deti cielene vyhľadajú príležitosť a spoločne s rovesníkmi popíjajú alkoholické nápoje spravidla mimo domovov, napríklad na ulici, v parkoch a iných miestach. U mladších detí je to skôr náhodné požitie alkoholu, keď v nestráženej chvíli ochutnali alebo omylom vypili alkohol,“ doplnil.