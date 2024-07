NÚDCH: Na urgenty chodia často deti s črevnými infekciami či alergiami

Bratislava 17. júla (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v súčasnosti na urgentoch eviduje časté črevné infekcie, najmä stavy sprevádzané horúčkou, hnačkou a vracaním, alergické reakcie s prejavom na koži a dýchacích cestách či zápaly pľúc. Počet prípadov v súvislosti s vysokými teplotami oproti predošlým rokom klesol. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



"Ojedinele ošetrujeme aj akútne intoxikácie náhodné alebo alkoholové a návykovými látkami u starších detí, tiež úrazy. Dobrou správou je, že lekári sledujú oproti minulosti menej stavov u detí v súvislosti s horúčavami, napríklad prehriatí," dodala.



Podotkla, že pacienti urgenty nezriedka navštevujú aj priamo z letiska, zo stanice alebo autom z dovolenky chorí a neošetrení. "Evidujeme tiež veľa prípadov, keď k nám prichádzajú rodičia pre istotu pred cestou lietadlom alebo odchodom na dovolenku, aby lekári zhodnotili zdravotný stav dieťaťa s nezávažnými ťažkosťami," doplnila hovorkyňa.



NÚDCH pripomenul, že urgentný príjem je určený pre stavy s vysokou pravdepodobnosťou hospitalizácie alebo potrebou sledovania detí. "Samozrejme, každá náhla zmena zdravotného stavu s dosahom na dýchanie, vedomie, celkový prejav dieťaťa, neznesiteľná bolesť, opakované dlhodobé vracanie, opakované hnačky, nezvládnutá horúčka, ťažkosti s dýchaním, neschopnosť prijímať stravu a tekutiny, to všetko sú stavy, ktoré majú byť ošetrené na urgente," dodala Kamenická. Všetky ostatné stavy by mali byť podľa odborníkov riešené v ambulanciách pediatrov či v ambulanciách ambulantných pohotovostných služieb.