< sekcia Regióny
NÚDCH privítal odborníkov z Centra princeznej Máximy
Aktuálne spolupracuje NÚDCH s centrom na viacerých európskych projektoch.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave privítal odborníkov z holandského Centra princeznej Máximy pre detskú onkológiu v Utrechte. Spolupráca s centrom prináša do najväčšej detskej nemocnice nové európske projekty a moderné liečebné postupy. TASR o tom informovala manažérka pre PR a komunikáciu NÚDCH Zuzana Čižmáriková.
„Naša spolupráca sa neustále prehlbuje a pre pacientov prináša reálne prínosy - od prístupu k inovatívnej liečbe cez výmenu skúseností až po nové prístupy v psychosociálnej starostlivosti. Sme vďační, že môžeme byť súčasťou týchto európskych projektov,“ zdôraznila prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) Alexandra Kolenová.
Aktuálne spolupracuje NÚDCH s centrom na viacerých európskych projektoch, napríklad v rámci programu zameraného na stáže a výmenu odborníkov. V rámci neho dvaja zamestnanci NÚDCH odchádzajú na dlhodobé pobyty do zahraničia (Holandsko a Švajčiarsko), kde získajú skúsenosti v oblasti genetických vyšetrení a cielenej liečby.
Usilujú sa aj o zlepšenie psychosociálnej starostlivosti o detských onkologických pacientov a ich rodiny. „Slovenskí psychológovia budú pracovať s medzinárodnými nástrojmi na hodnotenie situácie dieťaťa a rodiny a získavať nové prístupy, ako podporiť ich vnútorné zdroje zvládania náročnej liečby,“ objasnila Čižmáriková.
Pripravujú aj nový projekt v neurochirurgii, NÚDCH sa zapojí do medzinárodnej iniciatívy, ktorá sa sústreďuje na využitie umelej inteligencie a moderných technológií priamo na operačnej sále so zameraním na zlepšenie výsledkov neurochirurgických výkonov.
Spolupráca medzi NÚDCH, Lekárskou fakultou UK a Centrom princeznej Máximy sa rozvíja už niekoľko rokov a v roku 2023 bola spečatená memorandom o porozumení.
„Naša spolupráca sa neustále prehlbuje a pre pacientov prináša reálne prínosy - od prístupu k inovatívnej liečbe cez výmenu skúseností až po nové prístupy v psychosociálnej starostlivosti. Sme vďační, že môžeme byť súčasťou týchto európskych projektov,“ zdôraznila prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) Alexandra Kolenová.
Aktuálne spolupracuje NÚDCH s centrom na viacerých európskych projektoch, napríklad v rámci programu zameraného na stáže a výmenu odborníkov. V rámci neho dvaja zamestnanci NÚDCH odchádzajú na dlhodobé pobyty do zahraničia (Holandsko a Švajčiarsko), kde získajú skúsenosti v oblasti genetických vyšetrení a cielenej liečby.
Usilujú sa aj o zlepšenie psychosociálnej starostlivosti o detských onkologických pacientov a ich rodiny. „Slovenskí psychológovia budú pracovať s medzinárodnými nástrojmi na hodnotenie situácie dieťaťa a rodiny a získavať nové prístupy, ako podporiť ich vnútorné zdroje zvládania náročnej liečby,“ objasnila Čižmáriková.
Pripravujú aj nový projekt v neurochirurgii, NÚDCH sa zapojí do medzinárodnej iniciatívy, ktorá sa sústreďuje na využitie umelej inteligencie a moderných technológií priamo na operačnej sále so zameraním na zlepšenie výsledkov neurochirurgických výkonov.
Spolupráca medzi NÚDCH, Lekárskou fakultou UK a Centrom princeznej Máximy sa rozvíja už niekoľko rokov a v roku 2023 bola spečatená memorandom o porozumení.