NÚDCH test na COVID-19 od pacientov ani ich sprievodu nevyžaduje

Bratislava 24. septembra (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v súčasnosti od pacienta a jeho sprievodcu, teda rodiča či zákonného zástupcu, ktorí prichádzajú na vyšetrenia do odborných ambulancií, test proti ochoreniu COVID-19 nevyžaduje. Pre nezaočkovaných zdravotníkov zabezpečili bezplatné antigénové testovanie každé tri dni. Pre TASR to povedala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



Pri plánovaných hospitalizáciách však NÚDCH vyžaduje RT-PCR negatívny test dieťaťa a rovnako sprevádzajúcej osoby, ktorá je hospitalizovaná s dieťaťom, a to nie starší ako 72 hodín. Rovnako pri akútnych hospitalizáciách musia byť otestovaní pacienti aj sprevádzajúce osoby.



"V NÚSCH sledujeme epidemiologickú situáciu a operatívne nastavujeme režimové opatrenia tak, aby sme aj napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii naďalej ostali biela nemocnica a mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu bez nutnosti redukcie," uviedla.



Pacientov a ich rodičov testujú bezplatne priamo v nemocnici a podľa výsledku testu sú ďalej manažovaní. V NÚDCH a rovnako na urgentnom príjme v NÚDCH ošetrujú všetkých pacientov, ktorí na vyšetrenia prichádzajú, dodala Kamenická.