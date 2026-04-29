NÚDCH v Bratislave bude 8. mája fungovať v štandardnom režime
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave bude 8. mája fungovať v štandardnom režime. Časť personálu, ktorého prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná, si môže čerpať dovolenku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.
„Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je pre nás prioritou, preto je snahou NÚDCH nájsť optimálne riešenie vzniknutej situácie, ktoré čo najmenej zaťaží rozpočet nemocnice a zároveň nemá negatívny vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na to, že máme objednaných pacientov na plánované výkony a ambulantné vyšetrenia, pričom na niektoré výkony a vyšetrenia pacienti čakajú dlhšie, zdravotnú starostlivosť budeme poskytovať v štandardnom režime,“ ozrejmila hovorkyňa.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.
