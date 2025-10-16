< sekcia Regióny
NÚDCH zaviedol novú metódu diagnostiky nádorov mozgu - metyláciu DNA
Ide o prvé a zatiaľ jediné laboratórium na Slovensku, ktoré ponúka túto metodiku.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave zaviedli novú modernú metódu diagnostiky nádorov centrálnej nervovej sústavy (CNS), takzvanú metyláciu DNA. Ide o prvé a zatiaľ jediné laboratórium na Slovensku, ktoré ponúka túto metodiku. Bez nej už podľa najnovších odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nie je možné správne uzavrieť diagnózu nádorov mozgu a nastaviť optimálnu liečbu. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.
„V minulosti sme museli odobraté vzorky posielať na vyšetrenia do zahraničia. Od minulého roku sme však novou metodikou vyšetrení realizovali zhruba 140 prípadov u detí aj dospelých. Snahou našich lekárov je nielen pacienta vyliečiť, ale zároveň zachovať čo najlepšiu kvalitu života,“ povedal riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Prednostka kliniky detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Alexandra Kolenová ozrejmila, že metylácia DNA umožňuje nahliadnuť na nádor z úplne inej perspektívy a zaradiť ho do tzv. metylačnej mapy - súboru presne definovaných klastrov, ktoré určujú jeho biologickú povahu. „Zaradenie nádoru do správneho klastru je kľúčové pre určenie diagnózy aj následnú liečbu,“ doplnila lekárka s tým, že od zavedenia metódy sa už podarilo spresniť diagnózu približne u 30 detí.
Kolenová zdôraznila, že metóda metylácie DNA znamená pre slovenskú detskú onkológiu veľký posun. „V oblasti nádorov CNS prebieha doslova revolúcia a som hrdá, že aj u nás vieme pacientom zabezpečiť diagnostiku na takej úrovni, ako sa dnes robí vo vyspelom svete,“ dodala.
