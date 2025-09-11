< sekcia Regióny
NÚDCH zaznamenal počas leta o tretinu viac intoxikácií detí než vlani
Najviac úmyselných intoxikácií lekári zaznamenali vo vekovej skupine 15- až 17-ročných detí, pomer chlapcov a dievčat bol rovnaký.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) zaznamenali v júli a auguste v porovnaní s minulým rokom až o tretinu viac intoxikácií u detí. Najčastejšie išlo o úmyselné otravy alkoholom, návykovými látkami a liekmi. Opätovne upozornili rodičov a zodpovedné osoby, aby si viac všímali rozpoloženie detí a zaujímali sa o to, čo práve prežívajú, najmä u vnímavých, citlivejších a osamelých detí. Informovala o tom hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
„Nárast o jednu tretinu počas júla a augusta predstavuje v reálnych číslach takmer 100 detí, mesačne okolo 50 detí a niekedy denne aj tri deti, čo sú veľmi znepokojivé čísla,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň. Vzrástol aj počet náhodných intoxikácií u detí v dojčenskom a predškolskom veku. Spôsobené boli predovšetkým kontaktom s jedovatými rastlinami, liekmi či domácou chémiou.
Dodal, že síce očakávali zvýšený počet intoxikácií počas festivalov, no v tomto roku tieto podujatia nepredstavovali takú záťaž na urgentný príjem ako v minulých rokoch. „Predpokladáme, že je za tým súhrn viacerých, v tejto súvislosti pozitívnych zmien - dlhodobo upozorňujeme rodičov a zodpovedné osoby na tieto rizikové obdobia, tiež predpokladáme vplyv dobrej regulácie predaja a konzumácie alkoholických nápojov u mladistvých na týchto podujatiach,“ doplnil primár Oddelenia urgentného príjmu (OUP) NÚDCH Marcel Brenner.
Znepokojuje ho však fakt, že podstatná časť úmyselne intoxikovaných detí konzumovala alkohol a iné návykové látky v ústraní a bez dozoru. „Úmyselné intoxikácie starších detí boli najčastejšie spôsobené alkoholom alebo v kombinácii alkoholu s kanabinoidmi a liekmi, prípadne THC a HHC v kombinácii s liekmi a alkoholom,“ podotkol Brenner. Kombinácia alkoholu a liekov sa podľa jeho slov vyskytovala častejšie ako inokedy, pričom mnohé závažné otravy liekmi boli s úmyslom sebapoškodenia až siahnutia si na život. „Celkovo zhruba 15 percent detí sme v dôsledku intoxikácií hospitalizovali, jedno dieťa so závažnou intoxikáciou bolo liečené na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ spresnil.
Najviac úmyselných intoxikácií lekári zaznamenali vo vekovej skupine 15- až 17-ročných detí, pomer chlapcov a dievčat bol rovnaký. Kamenická dodala, že pokiaľ ide o dni v týždni, prípady boli rozložené rovnomerne, pričom víkendy nepredstavovali zvýšený nárast intoxikovaných detí. Počas prvého septembrového víkendu však prijali na urgentnom príjme dieťa s otravou alkoholom vo veľmi vysokej dávke. „Dieťa nás informovalo, že pilo tvrdý alkohol v kombinácii s drogami, čo sme aj laboratórne dokázali,“ ozrejmil Brenner.
Koncom prázdnin a začiatkom školského roka lekári oddelenia urgentného príjmu zaznamenali aj nárast akútnych stavov na psychiatrii s potrebou akútneho psychiatrického vyšetrenia - v priemere každý deň jedno dieťa prichádza na urgentný príjem s týmto problémom a tento stav naďalej pretrváva. Brenner upozornil, že ide o zhruba 30 detí mesačne.
Zdôraznil tiež, že mladým by mali byť viac komunikované riziká spojené so zneužívaním liekov, návykových látok a alkoholu. „Boli by sme radi, keby sa tento zvyšujúci sa trend zneužívania týchto látok podarilo zastaviť. Počas školského roka očakávame, že deti budú tráviť viac času v prostrediach s prítomným dozorom pedagógov, rodičov a iných zodpovedných osôb, čo by mohlo znížiť tento znepokojivý trend,“ myslí si primár.
„Nárast o jednu tretinu počas júla a augusta predstavuje v reálnych číslach takmer 100 detí, mesačne okolo 50 detí a niekedy denne aj tri deti, čo sú veľmi znepokojivé čísla,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň. Vzrástol aj počet náhodných intoxikácií u detí v dojčenskom a predškolskom veku. Spôsobené boli predovšetkým kontaktom s jedovatými rastlinami, liekmi či domácou chémiou.
Dodal, že síce očakávali zvýšený počet intoxikácií počas festivalov, no v tomto roku tieto podujatia nepredstavovali takú záťaž na urgentný príjem ako v minulých rokoch. „Predpokladáme, že je za tým súhrn viacerých, v tejto súvislosti pozitívnych zmien - dlhodobo upozorňujeme rodičov a zodpovedné osoby na tieto rizikové obdobia, tiež predpokladáme vplyv dobrej regulácie predaja a konzumácie alkoholických nápojov u mladistvých na týchto podujatiach,“ doplnil primár Oddelenia urgentného príjmu (OUP) NÚDCH Marcel Brenner.
Znepokojuje ho však fakt, že podstatná časť úmyselne intoxikovaných detí konzumovala alkohol a iné návykové látky v ústraní a bez dozoru. „Úmyselné intoxikácie starších detí boli najčastejšie spôsobené alkoholom alebo v kombinácii alkoholu s kanabinoidmi a liekmi, prípadne THC a HHC v kombinácii s liekmi a alkoholom,“ podotkol Brenner. Kombinácia alkoholu a liekov sa podľa jeho slov vyskytovala častejšie ako inokedy, pričom mnohé závažné otravy liekmi boli s úmyslom sebapoškodenia až siahnutia si na život. „Celkovo zhruba 15 percent detí sme v dôsledku intoxikácií hospitalizovali, jedno dieťa so závažnou intoxikáciou bolo liečené na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ spresnil.
Najviac úmyselných intoxikácií lekári zaznamenali vo vekovej skupine 15- až 17-ročných detí, pomer chlapcov a dievčat bol rovnaký. Kamenická dodala, že pokiaľ ide o dni v týždni, prípady boli rozložené rovnomerne, pričom víkendy nepredstavovali zvýšený nárast intoxikovaných detí. Počas prvého septembrového víkendu však prijali na urgentnom príjme dieťa s otravou alkoholom vo veľmi vysokej dávke. „Dieťa nás informovalo, že pilo tvrdý alkohol v kombinácii s drogami, čo sme aj laboratórne dokázali,“ ozrejmil Brenner.
Koncom prázdnin a začiatkom školského roka lekári oddelenia urgentného príjmu zaznamenali aj nárast akútnych stavov na psychiatrii s potrebou akútneho psychiatrického vyšetrenia - v priemere každý deň jedno dieťa prichádza na urgentný príjem s týmto problémom a tento stav naďalej pretrváva. Brenner upozornil, že ide o zhruba 30 detí mesačne.
Zdôraznil tiež, že mladým by mali byť viac komunikované riziká spojené so zneužívaním liekov, návykových látok a alkoholu. „Boli by sme radi, keby sa tento zvyšujúci sa trend zneužívania týchto látok podarilo zastaviť. Počas školského roka očakávame, že deti budú tráviť viac času v prostrediach s prítomným dozorom pedagógov, rodičov a iných zodpovedných osôb, čo by mohlo znížiť tento znepokojivý trend,“ myslí si primár.