NÚDCH: Zranený chlapec je mimo ohrozenia života

Bratislava 13. júla (TASR) - Mladík, ktorého zranil neznámy páchateľ počas nočného incidentu v centre Bratislavy, je po operácii, mimo ohrozenia života a jeho zdravotný stav je stabilizovaný. TASR o tom informovala manažérka pre PR a komunikáciu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Zuzana Čižmáriková. Do nemocnice bol po násilnom útoku prevezený vo vážnom zdravotnom stave.



„Náš tím zdravotníkov vynakladá maximálne úsilie, aby sme mu poskytli komplexnú a citlivú starostlivosť,“ skonštatovala Čižmáriková.



NÚDCH zároveň žiada o rešpektovanie súkromia dieťaťa a jeho rodiny. Bližšie informácie k prípadu nie je možné, bez výslovného súhlasu zákonných zástupcov, poskytovať.



Zásah po nočnom incidente potvrdili aj záchranári. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci krátko po polnoci k zranenej mladistvej osobe na Špitálskej ulici. „Záchranári po prvotnom ošetrení transportovali mladistvú osobu pri vedomí s bodnými poraneniami do NÚDCH na Kramároch,” uviedol zástupca hovorcu OS ZZS Richard Bolješik.



V prípade nočného incidentu už začala polícia trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Neznámy páchateľ mal spôsobiť 17-ročnému chlapcovi bodné zranenia v oblasti brucha. Páchateľ z miesta utiekol, zraneného mladíka previezli do nemocnice. Po páchateľovi polícia pátra.