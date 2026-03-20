NÚSCH si pripomína 28.výročie prvej transplantácie srdca
NÚSCH má už za sebou 474 úspešných transplantácií srdca, z toho 449 u dospelých pacientov a 25 u detí.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave si pripomína 28. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca. Doteraz má za sebou 474 úspešných operácií. Prvú transplantáciu vykonal lekársky tím pod vedením Viliama Fischera v noci z 20. na 21. marca 1998. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková.
Ako priblížila, pacientom bol vtedy 58-ročný Štefan Petrík z Jura nad Hronom. S transplantovaným srdcom žil 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie. Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil Juraj Fabián.
NÚSCH má už za sebou 474 úspešných transplantácií srdca, z toho 449 u dospelých pacientov a 25 u detí. V súčasnosti je na čakacej listine na transplantáciu srdca 49 dospelých pacientov a traja detskí pacienti.
„Počet transplantácií srdca na Slovensku stagnuje. Na počet obyvateľov sa u nás vykonáva najmenej transplantácií srdca v porovnaní s okolitými krajinami. Dominujúcou príčinou je nedostatok vhodných darcov. Svoj podiel na tomto stave má dostupnosť mechanických náhrad srdca, ale aj nedostatočná integrácia slovenského transplantačného programu v európskych systémoch. Každý úspešný transplantačný program závisí však v prvom rade od identifikácie potenciálneho darcu,“ uviedla primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Eva Goncalvesová.
Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa celosvetovo neustále zvyšuje, ozrejmila Valášiková.
