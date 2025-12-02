< sekcia Regióny
NÚSCH v Bratislave zavádza 3D tlač tabliet pre detských pacientov
Liečivo zmiešané s bázou sa automaticky dávkuje do blistra, ktorý je následne hygienicky uzavretý. Takto pripravené tablety spĺňajú požiadavky Európskeho liekopisu a garantujú presnosť dávky.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Nemocničná lekáreň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave zavádza 3D tlač tabliet pre pediatrických pacientov. Zariadenie umožňuje automatickú a presnú prípravu tabliet a ďalších liekových foriem podľa individuálnych potrieb pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková.
„Individualizácia dávkovania je v pediatrii nevyhnutná, keďže dávka lieku musí zohľadňovať vek a hmotnosť dieťaťa. V mnohých prípadoch však na trhu chýbajú liekové formy alebo sily vhodné pre detských pacientov. Tradičná príprava delených práškov v kapsulách je časovo náročná a môže byť sprevádzaná určitými rizikami spojenými s manipuláciou s liečivami,“ vysvetlila hovorkyňa.
Ako uviedla, v prípade tohto zariadenia je proces plnenia plne uzatvorený - liečivo zmiešané s bázou sa automaticky dávkuje do blistra, ktorý je následne hygienicky uzavretý. Takto pripravené tablety spĺňajú požiadavky Európskeho liekopisu a garantujú presnosť dávky, dodala Valášiková.
Výhodou tejto technológie je podľa jej slov aj možnosť pripraviť rôzne liekové formy - nielen klasické tablety, ale aj žuvacie či sublingválne (rozpustné pod jazykom) tablety, ako aj čapíky podľa potrieb konkrétneho pacienta. Tým sa rozširuje potenciál využitia aj pre dospelých pacientov, najmä geriatrických alebo pacientov s dysfágiou, pre ktorých je prehĺtanie bežných tabliet problematické.
Prístroj disponuje pokročilým softvérom, ktorý eviduje údaje o príprave a hmotnosti každej dávky a uchováva ich v elektronickej databáze. „Zároveň každá receptúra prípravy je validovaná s dostupnými skúškami stability. Zabezpečuje sa tým vysoký štandard kontroly kvality, plná trasovateľnosť výrobného procesu a umožňuje sa validácia každého kroku,“ ozrejmila hovorkyňa.
Podotkla, že zavedenie 3D tlače liekov predstavuje dôležitý krok v modernizácii nemocničnej farmácie a posilňuje postavenie NÚSCH medzi inovatívnymi európskymi pracoviskami. „Táto technológia už našla uplatnenie v nemocničných a verejných lekárňach v Helsinkách (Fínsko), Štokholme a Uppsale (Švédsko), Tartu (Estónsko), Frankfurte (Nemecko), Campanii (Taliansko), v Paríži (Francúzsko) a teraz prichádza aj na Slovensko,“ priblížila Valášiková.
