NÚSCH otvoril nové Detské kardiocentrum

Bratislava 24. februára (TASR) – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v stredu otvoril nové Detské kardiocentrum (DKC). Ide o jedno z najprogresívnejších zariadení tohto druhu v Európe. Jeho otvorenie spomalila pandémia nového koronavírusu. Ako TASR informovala hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková, na jednom mieste je tak vďaka blízkosti ústavu a kardiocentra možná komplexná zdravotná starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami od narodenia až do staroby.



Ako uviedol generálny riaditeľ NÚSCH Mongi Msolly, malí pacienti majú dôstojné podmienky na liečbu a lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci kvalitné prostredie a podmienky na svoju prácu. Dokončenie DKC podľa neho prináša množstvo medicínskych aj ekonomických výhod, efektívnejšie využívanie prístrojov, ako je CT a magnetická rezonancia. Úzka spolupráca oboch pracovísk umožní kvalitatívne neporovnateľnú starostlivosť o kardiovaskulárnych pacientov.



Staré pracovisko doposiaľ ročne navštevovalo okolo 10.000 pacientov. Po jeho vzniku klesla úmrtnosť na choroby srdca u detí z 15 percent na tri percentá. V detskom kardiocentre ročne operujú asi 300 pacientov z celého Slovenska s vrodenou srdcovou chybou. Viac ako polovicu z nich operujú do jedného roka, niekedy majú deti aj menej ako 1000 gramov. Valášiková tiež uviedla, že pacienti boli zo starého pracoviska premiestnení do nového.



Nové DKC má ambulantnú časť, lôžkovú časť, dve kardiochirurgické sály, jednu hybridnú katetrizačnú sálu a ďalšie priestory, napríklad na výučbu. Súčasťou DKC je aj hotelové ubytovanie pre rodičov detí s kapacitou 18 postelí. Výhodou nových priestorov je umiestnenie jednotlivých oddelení podľa logického toku zdravotnej starostlivosti.



Jeho výstavba si vyžiadala približne 20 miliónov eur, ďalšie náklady si vyžiadalo napríklad prístrojové vybavenie.