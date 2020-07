Nútenú uzáveru kúpaliska využije Považská Bystrica na rekonštrukciu

Považská Bystrica 16. júla (TASR) – Považskobystrická radnica využije nútené zatvorenie letného kúpaliska na jeho rozsiahlu rekonštrukciu za 155.000 eur. Rekonštrukciu by víťaz verejnej súťaže mal ukončiť do štyroch mesiacov.



Ako informoval primátor Považskej Bystrice Karol Janas, Mestské športové kluby (MŠK) začínajú za normálnych okolností s prípravou kúpaliska už v máji. Tá spočíva v bežných opravách, revízii strojovne a elektročastí, čistení bazénov, sociálnych zariadení aj šatní. Športovisko po minulé roky brány otváralo vždy v júni. Teraz sa tak nestalo.



„Vzhľadom k epidemiologickej situácii sa členovia krízového štábu mesta rozhodli tento rok kúpalisko neotvoriť. Nútenú prestávku využívame pracovne. Na letnom kúpalisku sme sa rozhodli urobiť razantnejšie opravy. V rozpočte sme na tento účel mali vyčlenených 250.000 eur, nakoniec sa práce vysúťažili za 155.000 eur,“ informoval Janas.



Okrem nového plášťa oboch bazénov rozšíria na kúpalisku pieskové plážové ihrisko, starý tobogan s narušenou statikou nahradí nový. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena parovodného potrubia, ventilov a celková rekonštrukcia strojovne.



„Fólia v bazénoch bola roky po životnosti, to spôsobovalo priesaky po bokoch bazéna. Mali sme tu viacero odborníkov, aby sme vybrali správnu náhradu. Nakoniec sme sa rozhodli pre typ, ktorý je odolný voči UV žiareniu. V detskom bazéne bude súčasťou fólie aj rozprávkový motív,“ skonštatoval Miroslav Bubák z Mestských športových klubov.



Ako dodal, statik odporučil zbúrať aj starý altánok na kúpalisku. Výstavbu nového, ale aj výmenu parovodu riešili MŠK prostredníctvom vlastných zamestnancov. „Vymenili skorodované potrubie na parovode, ktorý nahrieva vodu v bazénoch, ako aj všetky ventily, kde boli priesaky. Robili aj úplne novú elektroinštaláciu, keďže strojovňa v minulosti zavlhla,“ doplnil Bubák.