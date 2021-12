Trnavský kraj investoval do opráv ciest a mostov takmer 3 milióny eur

Zrekonštruovaný úsek za Matúškovom smerom na Topoľnicu Foto: Trnavský samosprávny kraj

Galanta 15. decembra (TASR) – Tucet zrekonštruovaných úsekov ciest a tri obnovené mosty odovzdali počas tohto roku v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Celková investícia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) do takmer 18 kilometrov dopravnej infraštruktúry predstavuje 2,9 milióna eur. Vďaka transparentnému verejnému obstarávaniu je to o 760.000 eur menej oproti predpokladu, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.povedal Viskupič s tým, že Správa a údržba ciest TTSK mala v pláne na tento rok celkovo až 54 investícií.Najdlhším zrekonštruovaným úsekom v okrese Galanta je úsek cesty III. triedy medzi obcami Mostová a Čierna Voda v dĺžke 2,6 kilometra. Župa zmodernizovala aj dva mosty, most cez Malý Dunaj pri obci Nový Život dostal nové odvodňovanie, vďaka čomu je opäť bezpečný a predĺžila sa jeho životnosť. Viskupič avizoval, že na budúci rok plánujú investovať do modernizácie úsekov ciest a mostov 15,6 milióna eur.doplnil Viskupič.