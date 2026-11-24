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N. Zámky ukončili obstarávanie dodávateľa systému na zber odpadu
Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie v októbri, predpokladanú hodnotu zákazky vyčíslilo na 1.367.477,58 eura.
Autor TASR
Nové Zámky 24. novembra (TASR) - Mesto Nové Zámky ukončilo verejné obstarávanie na dodávateľa systému na zber komunálneho odpadu bez vyhlásenia víťaznej ponuky. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, dôvodom je, že bola prijatá iba jedna prípustná ponuka. „Nebol vybratý žiadny víťaz a súťaž je ukončená,“ konštatuje sa vo vestníku.
Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie v októbri, predpokladanú hodnotu zákazky vyčíslilo na 1.367.477,58 eura. Novozámocká radnica chce, aby systém zberu komunálneho odpadu využíval bubnový vhadzovací mechanizmus s obmedzením maximálneho objemu odovzdaného odpadu na 40 litrov. „Vhadzovacie bubny majú byť vybavené elektronickými zámkami, ktoré umožňujú adresné odovzdávanie odpadu oprávneným osobám pomocou čipu,“ uviedol mestský úrad.
Radnica chce, aby nový systém využíval inovatívne technológie, napríklad v podobe aplikácie pre obyvateľov mesta s údajmi o vyzbieranom druhu a množstve odpadu či s prehľadom realizovaných zvozov.
Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie v októbri, predpokladanú hodnotu zákazky vyčíslilo na 1.367.477,58 eura. Novozámocká radnica chce, aby systém zberu komunálneho odpadu využíval bubnový vhadzovací mechanizmus s obmedzením maximálneho objemu odovzdaného odpadu na 40 litrov. „Vhadzovacie bubny majú byť vybavené elektronickými zámkami, ktoré umožňujú adresné odovzdávanie odpadu oprávneným osobám pomocou čipu,“ uviedol mestský úrad.
Radnica chce, aby nový systém využíval inovatívne technológie, napríklad v podobe aplikácie pre obyvateľov mesta s údajmi o vyzbieranom druhu a množstve odpadu či s prehľadom realizovaných zvozov.