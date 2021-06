O areál Mičurin by sa podľa aktivistov mohlo starať mesto

Bratislava 14. júna (TASR) - Areál bývalého Domu mládeže na Búdkovej v Bratislave, známy ako Ekoiuventa či Mičurin, by mohlo v budúcnosti prevádzkovať hlavné mesto. Tvrdia to aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Hrad-Slavín a odvolávajú sa pritom na májové stretnutie s predstaviteľmi mesta, na ktorom mal bratislavský primátor Matúš Vallo potvrdiť záujem magistrátu o správu a prevádzku budovy, areálu a kúpaliska. Všetky dotknuté strany pre TASR potvrdili, že vo veci aktuálne prebiehajú rokovania



Areál Mičurin je aktuálne v gescii ministerstva školstva. Magistrát pre TASR uviedol, že dlhodobo prejavuje záujem spolu s ministerstvom zveľadiť tento "vzácny a obľúbený verejný priestor" a uvedomuje si jeho výnimočnosť. "S ministerstvom školstva už od minulej sezóny diskutujeme o podmienkach a možnostiach ďalšieho fungovania Mičurinu," priblížila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Rezort školstva pre TASR uviedol, že "záležitosť" je momentálne v štádiu riešenia a o výsledkoch bude následne informovať.



OZ Hrad-Slavín bojuje za otvorenie areálu Mičurin od roku 2016 a za ten čas rokovalo s troma ministrami školstva. "Hlavným problémom areálu je veľmi pomalé riešenie troch najväčších výziev, ktoré doteraz bránili jeho otvoreniu: sporné vlastníctvo prístupovej cesty, nutné rekonštrukcie budovy a neriešenie prevádzky budovy ako centra pre verejnosť," tvrdia aktivisti.



Okrem stretnutia s predstaviteľmi mesta absolvovali aj rokovanie so zástupcami ministerstva i s osobou, ktorá je poverená riadením areálu. "Ministerstvo má o dohodu s mestom záujem,” skonštatovala predsedníčka OZ Hrad-Slavín Sabina Barborjak. Bazén by podľa združenia mal byť aj tento rok otvorený a má sa opäť premietať letné kino, ktoré budú prevádzkovať dobrovoľníci zo združenia. Barborjak podotýka, že ich hlavnou prioritou naďalej ostáva celoročné otvorenie budovy a areálu pre verejnosť s jasným plánom, ako kultúrne a voľnočasové centrum.