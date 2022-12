O autobusovej doprave v Trnavskom kraji informuje samostatný web

Trnava 19. decembra (TASR) - Od 1. januára 2023 vstúpi do platnosti v prímestskej autobusovej doprave v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zónové členenie. Vzhľadom na rozsah a dôležitosť zmien krajská samospráva zriadila samostatnú webovú stránku cestujlahko.sk, kde sa cestujúci dozvedia všetko o pripravovaných zmenách. Informoval o tom TTSK.



"Cestujúcich na našich prímestských autobusových linkách čakajú novinky. Cestovanie bude ľahšie a výhodnejšie. Bude sa cestovať v zónach a predplatné cestovné lístky (PCL) ponúknu pri pravidelných cestách výrazné cenové zvýhodnenie oproti jednorazovým lístkom. Na novom webe sú k dispozícii informácie o tarifných zónach vrátane ich schémy a zoznamu zastávok. Ďalej vysvetľujeme výhody PCL a záujemcom ponúkame možnosť vybrať si ten najvýhodnejší druh lístka. Okrem toho prinášame aj odpovede na najčastejšie kladené otázky," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Od januára si budú môcť držitelia dopravných čipových kariet zakúpiť PCL online. Z nového webu budú presmerovaní do e-shopov dopravcov Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda alebo SKAND Skalica. Opakovaný nákup lístkov bude okrem e-shopu možný aj priamo u vodiča autobusu. V prípade záujmu o vybavenie novej čipovej karty je potrebné navštíviť predajné miesta dopravcov, v ktorých bude tiež možný nákup PCL.



Časová platnosť lístkov je stanovená na sedem, 30, 90 alebo 365 dní. Cestujúci si na novom webe môžu vyhľadať zaradenie svojej zastávky do konkrétnej tarifnej zóny. V e-shopoch dopravcov bude možné vyhľadať potrebné zóny podľa zastávok. Vďaka tomu si nakupujúci vyberú najvýhodnejší lístok.



V ponuke bude základný a zľavnený PCL. Ďalším je prenosný PCL, ktorý nie je viazaný na konkrétneho cestujúceho a je vhodný pre rodinné alebo pracovné kolektívy. K dispozícii bude aj neobmedzený celosieťový lístok.



V prvom roku od uvedenia zmien poskytne TTSK ako objednávateľ výkonov v prímestskej autobusovej doprave zľavy. "V tomto období bude dostupný aj 180-dňový predplatný lístok pre študentov za špeciálnu cenu. Pri nákupe celosieťového študentského PCL ušetria cestujúci tretinu nákladov," upozornil Viskupič.



Súčasne so zavedením PCL dôjde aj k zvýšeniu cien jednorazových cestovných lístkov platených v hotovosti o 20 percent. Pri platbách z čipovej karty bude stanovená fixná zľava vo výške 0,15 eura. "Tarifa bola naposledy zvyšovaná v roku 2011, ceny lístkov už dávno nezodpovedajú nákladom na zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy," konštatoval predseda TTSK.