O bavlnené viacvrstvové rúška požiadalo viac ako 2000 obyvateľov

Lučenec 25. marca (TASR) – Viac ako 2000 obyvateľov Lučenca doteraz požiadalo samosprávu o poskytnutie bavlnených viacvrstvových rúšok na ochranu pred novým koronavírusom. Informoval o tom viceprimátor Pavol Baculík, podľa ktorého by o tieto pomôcky mali ľudia žiadať jedine v prípade, ak ich akútne potrebujú a využijú.



„Prosíme občanov, ak je to možné, aby si ochranné prvky zadovážili alebo vyrobili sami. Cieľom mesta Lučenec je zabezpečiť najmä seniorov a zamestnancov, ktorí prichádzajú denne do styku s väčším množstvom ľudí,“ podotkol Baculík s tým, že denne mestu v súvislosti v rúškami volá viac ako 500 ľudí.



Dodal, že lučenecká radnica zároveň zriaďuje zbierku gumičiek a bavlnených tkanív, ktoré je potrebné vyprať a doniesť na pôdu mestského úradu. „Zamestnankyne mesta Lučenec z týchto látok a gumičiek vyrobia rúška, ktoré budú dobrovoľníci a príslušníci mestskej polície distribuovať občanom priamo na adresu,“ uviedol viceprimátor.