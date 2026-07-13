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O bezodkladnom umiestnení do pobytových zariadení rozhoduje VÚC
V prípade splnenia podmienok pre bezodkladné prijatie podáva podľa neho občan žiadosť priamo na úrad samosprávneho kraja, pod ktorý spadá.
Autor TASR
Handlová 13. júla (TASR) - Bezodkladné umiestnenie klientov do pobytových zariadení po novom zabezpečuje vyšší územný celok (VÚC), nie samosprávy či konkrétne zariadenie sociálnych služieb. Priniesla to novela zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla. Upozornilo na to Senior centrum Handlová na webe mesta Handlová.
„Ak sa občan ocitne v situácii, keď je potrebné urgentne zabezpečiť sociálnu službu, napríklad z dôvodu náhleho zhoršenia zdravotného stavu alebo straty osoby, ktorá sa o neho starala, povinnosť zabezpečiť miesto už nepatrí mestu ani konkrétnemu zariadeniu sociálnych služieb. Túto zodpovednosť preberá príslušný samosprávny kraj,“ priblížilo Senior centrum.
V prípade splnenia podmienok pre bezodkladné prijatie podáva podľa neho občan žiadosť priamo na úrad samosprávneho kraja, pod ktorý spadá. „Kraj potom musí bezodkladne vybrať poskytovateľa a miesto zabezpečiť,“ doplnilo.
Novela zákona o sociálnych službách presúva bezodkladné zabezpečenie sociálnych služieb podľa druhu sociálnej služby. „VÚC rieši bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ak ide o zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenie. Obec rieši bezodkladné zabezpečenie len pri špecifických službách, ktoré zostali v jej kompetencii. Ide o terénnu opatrovateľskú službu, nízkoprahové denné centrá alebo vybrané komunitné služby,“ dodalo Senior centrum.
„Ak sa občan ocitne v situácii, keď je potrebné urgentne zabezpečiť sociálnu službu, napríklad z dôvodu náhleho zhoršenia zdravotného stavu alebo straty osoby, ktorá sa o neho starala, povinnosť zabezpečiť miesto už nepatrí mestu ani konkrétnemu zariadeniu sociálnych služieb. Túto zodpovednosť preberá príslušný samosprávny kraj,“ priblížilo Senior centrum.
V prípade splnenia podmienok pre bezodkladné prijatie podáva podľa neho občan žiadosť priamo na úrad samosprávneho kraja, pod ktorý spadá. „Kraj potom musí bezodkladne vybrať poskytovateľa a miesto zabezpečiť,“ doplnilo.
Novela zákona o sociálnych službách presúva bezodkladné zabezpečenie sociálnych služieb podľa druhu sociálnej služby. „VÚC rieši bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ak ide o zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenie. Obec rieši bezodkladné zabezpečenie len pri špecifických službách, ktoré zostali v jej kompetencii. Ide o terénnu opatrovateľskú službu, nízkoprahové denné centrá alebo vybrané komunitné služby,“ dodalo Senior centrum.