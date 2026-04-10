O bezplatný kompost bol v B. Bystrici veľký záujem
Vytriedený bioodpad z hnedých nádob sa v kompostárni v Šalkovej priebežne drví a následne sa podľa stanovenej receptúry spracúva do zakládok.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. apríla (TASR) - Po ročnej prestávke mali Banskobystričania opäť možnosť získať bezplatne kvalitný kompost do svojich záhrad a ako sa ukázalo, bol oň veľký záujem. Od 16. marca do 2. apríla rozdali zamestnanci zmluvného partnera mesta, spoločnosti Marius Pedersen, celkovo 169 ton certifikovaného „čierneho zlata“ do 1363 domácností. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
S cieľom predísť sporom a zabezpečiť plynulý priebeh výdaja bolo potrebné sa tento rok vopred zaregistrovať. „Zmenu systému výdaja kompostu hodnotíme ako dobrý krok. Obyvatelia sa mohli zaregistrovať a vyzdvihnúť si kompost v nimi zvolenom dátume a čase. Nevznikali žiadne rady ani trenice a obyvatelia boli s týmto systémom spokojní. Potešila nás pozitívna spätná väzba,“ zhodnotila Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka Marius Pedersen, prevádzka Banská Bystrica.
Ako doplnila, vysoký záujem o kompost je dôkazom, že zodpovedné triedenie bioodpadu sa oplatí. Na túto komoditu sú v Banskej Bystrici určené hnedé nádoby. Patrí tam kuchynský a biologicky rozložiteľný odpad. Kvalitné organické hnojivo obohacuje pôdu o potrebné živiny, podporuje zakorenenie priesad, stromov či kríkov, predlžuje kvitnutie kvetov a zvyšuje úrodnosť.
„Po skončení procesu kompostovaný materiál opúšťa technologickú plochu a je preosiaty. Výsledný produkt je podrobovaný chemickým a mikrobiologickým analýzam. Kompost vyrobený certifikovaným procesom vyhovuje technickej norme STN 46 5738 a obsahuje zmes stabilizovaných organických látok, ktoré prešli riadenými biologickými premenami,“ dodala Klobušická.
