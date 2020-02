O bohatých krojoch Cífera rozpráva publikácia Cifruvaní Cíferané

Cífer 1. februára (TASR) – Bohatú tradíciu cíferského kroja zachytila v publikácii Cifruvaní Cíferané folkloristka, členka miestnej folklórnej skupiny (FSk) Emília Bachratá. Vôbec prvá publikácia o druhoch tamojšieho ženského, mužského i detského bežného i sviatočného ľudového odevu a jeho súčastiach je podľa autorky prehliadkou toho, čo možno v súčasnosti vidieť už iba na festivaloch folklórneho umenia.



Cíferský ľudový odev zahrnula obec pri Trnave medzi svoje nehmotné pamätihodnosti. "Na prvý pohľad je jedinečný, má zreteľné špecifické zložky. Ide o kroj z bohatej úrodnej oblasti, preto sa vyznačuje rozmanitosťou, štedrou výšivkou so zlatými a striebornými niťami, hodvábom či perličkami," uviedla Bachratá, ktorá sa aj vo FSk Cífer stará práve o opravu, údržbu a rekonštrukciu krojov. V publikácii opísala a doplnila množstvom fotografií od Márie Mahútovej pracovné oblečenie mužov i žien, sviatočný kroj, či už mužský mládenecký, starší mužský, kroj cíferskej nevesty, ženícha, družice, družbu či odev ženy pri krste novorodenca. Opísala aj zimné oblečenia regrúta i smútočné odevy.



Autorka však považovala za potrebné pridať pri niektorých fotografiách i postup obliekania, a tak sú figuranti - členovia FSk - nafotení v jednotlivých fázach. Zobrazený je i postup čepčenia ženy a na záložke k publikácii je zase viazanie stužiek na dievčenskú hlavu. "Ak chceme zachovať autenticitu kroja, musíme vedieť, že kedysi sa ku kroju nenosili hodinky, nalakované nechty, retiazky a náušnice," pripomenula autorka. "Dôležitou úlohou našej generácie je poznať kultúru, tradície, štýl života, zvyklosti aj odev predchádzajúcich generácií. No nielen ich pasívne prijímať, ale predovšetkým snažiť sa o zachovanie tradícií. Tak spoznáme spôsob života našich predkov v Cíferi, ich pracovitosť, ale najmä mimoriadny zmysel pre krásu, ktorý vyjadruje vzácna existencia nášho kroja," uviedla.



Text doplnila cíferskými pojmami, viažucimi sa práve k oblečeniu. Už málokto asi vie, že vapér bolo jemné plátno, gačky tunel na navlečenie gumy, krajka mašinová bola madeirová čipka, semitačka ozdoba hlavy a klobučáky zimné čižmy.



Uvedenie katalógu sa uskutoční 9. februára o 15.00 h v kultúrnom dome v Cíferi. Vystupovať bude spevácka skupina Ženy z Muzičky a autorka pozvala dievčatá z FSk Cífer, ktoré zaspievanú pieseň o cíferskom kroji. Súčasťou krstu bude aj výstava fotografií, ktoré sa už do knižky nezmestili.