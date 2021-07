O bratislavskú električenku súťaží už vyše už 33.000 zaočkovaných

Bratislava 16. júla (TASR) - Do súťaže o ročný predplatný lístok na bratislavskú MHD sa zapojilo už vyše 33.000 zaočkovaných obyvateľov Bratislavy. V piatok vylosovali prvých 15 výhercov. Ide o kampaň hlavného mesta Bratislava za kolektívnu imunitu, ktorou chce samospráva motivovať ľudí k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 a zároveň odmeniť tých, ktorí už zaočkovaní sú.



"O dva týždne, teda 30. júla, a následne 13. augusta a 27. augusta budeme žrebovať opäť. Vždy 15 ďalších výhercov," informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Tí, ktorí nemali šťastie v prvom kole, automaticky postupujú do ďalších žrebovaní. Podmienkou pri prevzatí výhry je preukázanie sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.



V Bratislave je prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných 57 percent obyvateľov. Druhú dávku vakcíny dostalo cez 49 percent Bratislavčanov. "Na 75-percentnú zaočkovanosť prvou dávkou potrebujeme mať zaočkovaných ešte 80.000 Bratislavčanov," uviedlo mesto.



Hlavné mesto má šancu dosiahnuť kolektívnu imunitu proti ochoreniu COVID-19. Na dosiahnutie tohto cieľa je podľa magistrátu potrebné, aby bolo zaočkovaných aspoň 75 percent obyvateľov Bratislavy. Túto hranicu si určilo mesto po konzultácii s odborníkmi. Pre čo najrýchlejšie dosiahnutie kolektívnej imunity prišlo mesto aj so súťažou o 60 celoročných predplatných cestovných lístkov na MHD.