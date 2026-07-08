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O budovu pošty v Detve prejavil záujem jediný uchádzač

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Logo slovenskej pošty. Foto: TASR - Pavol Zachar

Predaj budovy nebude mať vplyv na poskytovanie poštových služieb obyvateľom Detvy.

Autor TASR
Detva 8. júla (TASR) - O budovu pošty na Tajovského ulici v Detve prejavil záujem jediný uchádzač, ktorý splnil podmienky. TASR o tom informoval špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro s tým, že nehnuteľnosť predávali formou verejného ponukového konania.

Spresnil, že predaj budovy nebude mať vplyv na poskytovanie poštových služieb obyvateľom Detvy. „Pobočka bude v priestoroch budovy sídliť naďalej, avšak na základe nájomnej zmluvy medzi Slovenskou poštou a budúcim kupujúcim,“ objasnil. Ako ďalej uviedol, minimálnu ponukovú cenu viackrát znižovali a v posledných kolách verejného ponukového konania ju stanovili na 812.146 eur.

Dôvodom predaja budovy je nízka efektívnosť jej využitia. Pošta využíva menej ako polovicu celkovej podlahovej plochy budovy. Okrem prevádzky pošty sú v budove aj priestory, ktoré prenajímajú iným nájomcom. „Na Pošte Detva - sídlisko aktuálne pracuje 18 zamestnancov,“ podotkol Petro.

Budovu Pošty Detva - sídlisko postavili v roku 1993 a odvtedy je Slovenská pošta jej jediným vlastníkom.
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