O budúcnosti Mlynského náhonu v Košiciach rozhodne súťaž

Košice 5. augusta (TASR) – Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon vyhlásilo krajinársko-urbanistickú súťaž s názvom Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach. Celková hodnota zákazky je naplánovaná na 96.900 eur. Odhadované investičné náklady by mali predstavovať takmer dva milióny eur. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Cieľom súťaže je nájsť vhodné riešenie oblasti Mlynského náhonu, ktorá je významným mestským oddychovo-rekreačným prvkom s vodným tokom. Projekt plánujú realizovať vo viacerých etáp. Naďalej chcú pokračovať aj v niektorých menších opatrenia na zlepšenie toku a kvality vody. Pokusov o revitalizáciu Mlynského náhonu bolo v minulosti viacero. „Vznikol aj projekt, ktorým mesto podávalo žiadosť o eurofondy, no už v tom čase viacerí odborníci poukázali na rôzne jeho nedostatky. Preto sme sa aj po stretnutí s odborníkmi a verejnosťou rozhodli pripraviť súťaž, ktorá bude zameraná naozaj na to, aby projekt budúcej podoby Mlynského náhonu a jeho okolia spĺňal všetky aktuálne požiadavky,“ povedal viceprimátor Marcel Gibóda s tým, že by nemalo ísť len o úpravu koryta a toku z vodohospodárskeho pohľadu, ale tiež o vytvorenie priestoru, ktorý ľudia budú chcieť navštevovať. Podľa neho ide o prvý komplexný projekt, na ktorom budú spolupracovať aj obyvatelia a odborná verejnosť.



Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 26. augusta. Oficiálne výsledky súťaže by mali byť vyhlásené 10. decembra. Pri tvorení návrhov majú súťažiaci odborníci riešiť dopravu, dostupnosť pre peších aj cyklistov, napojenie infraštruktúry na zvyšok mesta a prepojenie Mlynského náhonu s riekou Hornád. Súťažné projekty by mali byť zamerané aj na zvýšenie a stabilizáciu prietoku vody.



Urbanista Peter Gero, jeden z členov odbornej poroty, vidí najväčšiu výhodu v polohe Mlynského náhonu, ktorý prepája centrum mesta a obytnú zónu. Pripomenul, že v súčasnom stave je tento priestor pozabudnutý a nedostupný pre ľudí. Ako povedal, malo ísť o komplexnú koncepciu revitalizácie na najbližšie roky.



Mlynský náhon plnil do minulého storočia úlohu zdroja energie pre tri mlyny. Vodný tok v centre mesta, respektíve jeho časť cez Gorkého ulicu zrušili a nahradili štvorprúdovou cestou, ktorá je na mieste dodnes.