O Cene Prešovského samosprávneho kraja môže rozhodnúť aj verejnosť

Prešov 12. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) už po 17. raz udelí najvyššie krajské ocenenia. Významné osobnosti a kolektívy z Prešovského kraja môže nominovať aj verejnosť, a to do konca septembra. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



„Ocenenia Prešovského samosprávneho kraja môžu byť udelené osobám, ako aj organizáciám. Návrhy na ceny môžu okrem predsedu a poslancov zastupiteľstva PSK predkladať aj miestne samosprávy, organizácie, inštitúcie, podnikateľské subjekty, ale i široká verejnosť,“ uviedla Heilová.



Ako ďalej priblížila, verejnosť môže svoje návrhy poslať do 30. septembra aj s menom a odôvodnením, prečo by mal nominovaný cenu získať. Potrebné sú aj súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. O laureátoch Ceny PSK rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK.



Od roku 2004, keď vznikla myšlienka oceňovania, sa medzi laureátov Ceny PSK zaradil prvý prezident SR Michal Kováč, horolezec Peter Šperka, in memoriam, dvojica hasičov – plukovník Radoslav Lacko a kapitán Peter Toďor, in memoriam, Prešovská univerzita, kardinál Jozef Tomko, spevák Peter Lipa, lyžiar Adam Žampa, Ľubovnianska nemocnica či Gréckokatolícka charita v Prešove.



Vlani si Cenu PSK prevzala speváčka Marika Gombitová, paralympijské víťazky v zjazdovom lyžovaní zdravotne znevýhodnených Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová, tiež Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.



Predseda PSK Milan Majerský udelil minulý rok svoju cenu akademickému maliarovi Slavomírovi Brezinovi, kňazovi Vasilovi Kormaníkovi a rezbárovi Milanovi Krajňákovi. Mimoriadne ocenenie si od neho vyslúžilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove za pracovné nasadenie pri záchrane obyvateľov z Mukačevskej ulice.



Slávnostný galaprogram sa uskutoční tradične v decembri na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. Bližšie informácie a tlačivá spolu s povinnými prílohami sú dostupné na oficiálnom webovom sídle www.vucpo.sk.