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O cenu v súťaži Kniha roka Prešovského kraja sa uchádza 80 titulov
Hlasovací formulár je sprístupnený na webových sídlach vyhlasovateľov súťaže, ktorými sú PSK a jeho osem knižníc.
Autor TASR
Prešov 14. júna (TASR) - Čitateľská súťaž Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 2025 v týchto dňoch vstúpila do ďalšej fázy, ktorou je internetové hlasovanie o Cenu verejnosti. Ľudia z regiónu počas neho rozhodujú o najpopulárnejších tituloch, pričom svoj hlas môžu čitatelia odovzdať do 31. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Do súťaže je zapojených celkovo 80 knižných titulov a publikácií vydaných v roku 2025, ktoré spája priama väzba na Prešovský kraj prostredníctvom témy alebo samotnej osoby autora textovej či obrazovej časti.
„Čitatelia môžu vyberať zo širokej ponuky žánrov. V kategórii Beletria pre deti a mládež súťaží 13 titulov, Beletria pre dospelých ponúka 17 nominovaných diel, Náučná literatúra zahŕňa 20 publikácií a rovnaký počet titulov bojuje o priazeň verejnosti v kategórii Populárno-náučná literatúra. Aktuálny ročník opäť prináša aj špeciálnu kategóriu Ukrajinská a rusínska literatúra, ktorá sa vyhlasuje raz za dva roky. O priazeň čitateľov v nej tento rok súťaží desať kníh,“ uviedla Jeleňová.
Samotné hlasovanie prebieha výlučne elektronickou formou. Hlasovací formulár je sprístupnený na webových sídlach vyhlasovateľov súťaže, ktorými sú PSK a jeho osem knižníc. Ide o Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove a sedem regionálnych knižníc v Poprade, Levoči, vo Vranove nad Topľou, v Humennom, vo Svidníku, v Bardejove a Starej Ľubovni.
Pri rozhodovaní môžu čitateľom pomôcť aj stručné anotácie všetkých nominovaných diel, ktoré sú dostupné na webových sídlach krajských knižníc v sekcii Kniha roka PSK 2025.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení je naplánované na mesiac september. Po ukončení aktuálneho ročníka súťaže pripravujú organizátori aj putovnú výstavu, ktorá predstaví všetkých 80 nominovaných titulov v jednotlivých regionálnych knižniciach naprieč Prešovským krajom.
Do súťaže je zapojených celkovo 80 knižných titulov a publikácií vydaných v roku 2025, ktoré spája priama väzba na Prešovský kraj prostredníctvom témy alebo samotnej osoby autora textovej či obrazovej časti.
„Čitatelia môžu vyberať zo širokej ponuky žánrov. V kategórii Beletria pre deti a mládež súťaží 13 titulov, Beletria pre dospelých ponúka 17 nominovaných diel, Náučná literatúra zahŕňa 20 publikácií a rovnaký počet titulov bojuje o priazeň verejnosti v kategórii Populárno-náučná literatúra. Aktuálny ročník opäť prináša aj špeciálnu kategóriu Ukrajinská a rusínska literatúra, ktorá sa vyhlasuje raz za dva roky. O priazeň čitateľov v nej tento rok súťaží desať kníh,“ uviedla Jeleňová.
Samotné hlasovanie prebieha výlučne elektronickou formou. Hlasovací formulár je sprístupnený na webových sídlach vyhlasovateľov súťaže, ktorými sú PSK a jeho osem knižníc. Ide o Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove a sedem regionálnych knižníc v Poprade, Levoči, vo Vranove nad Topľou, v Humennom, vo Svidníku, v Bardejove a Starej Ľubovni.
Pri rozhodovaní môžu čitateľom pomôcť aj stručné anotácie všetkých nominovaných diel, ktoré sú dostupné na webových sídlach krajských knižníc v sekcii Kniha roka PSK 2025.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení je naplánované na mesiac september. Po ukončení aktuálneho ročníka súťaže pripravujú organizátori aj putovnú výstavu, ktorá predstaví všetkých 80 nominovaných titulov v jednotlivých regionálnych knižniciach naprieč Prešovským krajom.