O cesty v Prešovskom kraji sa v zime postará 170 mechanizmov

Prešov 30. októbra (TASR) - O cesty v správe Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v zime postará vyše 500 ľudí a 170 mechanizmov, ďalšie desiatky budú mať cestári pripravené v zálohe. Zimná sezóna by mala odštartovať v závislosti od klimatických podmienok 1. novembra a potrvá približne päť mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Poslanci PSK na svojom nedávnom zasadnutí (23.10.) schválili Operačný plán zimnej údržby PSK pre obdobie 2023/2024. Krajskí cestári ju budú vykonávať na celkovo 109 okruhoch a udržiavať budú približne 3115 kilometrov ciest.



"Do nadchádzajúcej zimnej údržby bude nasadených 324 vodičov, 72 strojníkov, 23 traktoristov, 90 dispečerov a ďalšia osádka v 108 vozidlách, a to v rámci 18 cestmajsterstiev Správy a údržby ciest (SÚC) PSK," uviedla Jeleňová.



Do terénu bude vyrážať 108 sypačov, ďalších osem bude pripravených v zálohe, ďalej 24 nakladačov, ďalších 25 v rezerve, 21 traktorov s radlicou, ďalších 26 v zálohe a taktiež 11 snehových fréz a štyri grédery. Zimnú údržbu budú vykonávať prioritne v nočných hodinách od polnoci do 5.00 h.



SÚC PSK predpokladá, že počas nej použije celkovo 56.420 ton posypového materiálu. Z toho 34.000 ton inertného materiálu - kamennej drviny, 22.000 ton chemického posypového materiálu - soli a 421 ton chemického materiálu na báze chloridu horečnatého. Ako povedala Jeleňová, už štandardne sa počíta, že najväčšie množstvo materiálu, viac ako 22.500 ton posypu, si vyžiada údržba v rámci popradskej oblasti.



Klimatické podmienky bude zaznamenávať 53 meteorologických staníc, kamier a informačných tabúľ rozmiestnených na komunikáciách druhej a tretej triedy v kraji. Krajskí cestári sa budú starať o vyše 2415 kilometrov ciest druhej a tretej triedy, približne 668 kilometrov ciest patriacich pod správu Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest a o vyše 29 kilometrov účelových komunikácií.



Počas zimnej sezóny bude pre verejnosť znovu k dispozícii nonstop bezplatná telefónna linka 0800 500 222, kde budú môcť vodiči hlásiť problémy na cestách v Prešovskom kraji.